Заявление стран НАТО: Мир привлечет РФ, а также Беларусь к ответу за их действия 26.02.2022, 0:42

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Режим Лукашенко содействовал полномасштабному вторжению РФ в Украину.

Опубликовано заявление лидеров государств – членов НАТО, принятом по итогам экстренного саммита, состоявшегося в пятницу.

«Мы собрались сегодня, чтобы обсудить наиболее тяжкую угрозу евроатлантической безопасности за последние десятилетия. Мы самым решительным образом осуждаем полномасштабное вторжение России в Украину при содействии Беларуси, – говорится в заявлении. – Мы призываем Россию немедленно прекратить военное нападение, вывести все свои войска из Украины и свернуть с выбранного ей пути агрессии. Это давно спланированное, жестокое, абсолютно неспровоцированное и неоправданное нападение на Украину - независимую, мирную и демократическую страну. Мы сожалеем о трагической гибели людей, огромных человеческих страданиях и разрушениях, вызванных действиями России. Фундамент мира на европейском континенте по существу разрушен. Мир привлечет Россию, а также Беларусь к ответу за их действия. Мы призываем все государства безоговорочно осудить это бессовестное нападение. Никто не должен быть обманут потоком лжи со стороны России.

Россия несет полную ответственность за этот конфликт. Она отвергла путь дипломатии и диалога, неоднократно предлагавшийся ей НАТО и ее государствами-членами. Она в корне нарушила международное право, включая Устав ООН. Действия России также являются грубым отказом от принципов, закрепленных в Основополагающем акте Россия-НАТО. Именно Россия отошла от своих обязательств в рамках этого акта. Решение президента Путина напасть на Украину - чудовищная стратегическая ошибка, которая очень дорого обойдется России в предстоящие годы как с экономической, так и с политической точки зрения. Против России уже введены масштабные и беспрецедентные санкции. НАТО продолжит тесную координацию с соответствующими заинтересованными сторонами и другими международными организациями, включая ЕС. Сегодня по приглашению Генерального секретаря к нам присоединились Финляндия, Швеция и Европейский союз.

Мы заявляем о своей полной солидарности с демократически избранными президентом, парламентом и правительством Украины, а также с мужественным народом Украины, защищающим сейчас свою родину. Наши мысли со всеми погибшими и ранеными, с лицами, перемещенными в результате российской агрессии, а также с их семьями. НАТО остается приверженной всем фундаментальным принципам, лежащим в основе европейской безопасности, включая то, что каждая страна имеет право выбирать способы обеспечения своей безопасности. Мы будем продолжать оказывать политическую и практическую поддержку Украине, которая продолжает защищаться, и призываем других поступать таким же образом. Мы подтверждаем нашу решительную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды. Эта позиция принципиальна и всегда останется неизменной.

Ввиду действий России мы рассмотрим все необходимые последствия для потенциала сдерживания и обороны НАТО. Государства-члены НАТО провели консультации в соответствии со статьей 4 Вашингтонского договора. Мы будем продолжать принимать все необходимые меры и решения для обеспечения безопасности и обороны всех государств-членов НАТО. Мы развернули дополнительные оборонительные сухопутные и военно-воздушные силы в восточной части Североатлантического союза, а также морские силы и средства во всем регионе НАТО. Мы задействовали планы обороны НАТО, чтобы подготовиться к реагированию в ряде непредвиденных ситуаций и обеспечить безопасность территории Североатлантического союза, в том числе, опираясь на наши силы реагирования. Сейчас мы осуществляем дополнительные оборонительные развертывания сил в восточной части Североатлантического союза. Мы осуществим все развертывания, необходимые для обеспечения мощного и убедительного сдерживания и обороны во всем Североатлантическом союзе в настоящее время и в будущем. Эти меры носят превентивный, пропорциональный и неэскалационный характер и будут оставаться таковыми.

Наша приверженность статье 5 Вашингтонского договора остается нерушимой. Мы едины в деле защиты и обороны всех государств-членов НАТО. Свобода всегда восторжествует над угнетением», – говорится в заявлении.

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