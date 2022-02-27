Российские депутаты выступили против войны в Украине 10 27.02.2022, 9:14

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Фото: Reuters

Для РФ все закончится катастрофически.

В России муниципальные депутаты написали письмо, в котором осудили войну, которую Россия начала в Украине. Ссылку на документ "Против войны" публикует издание zn.ua.

"Сограждане! Мы – избранные народом депутаты – безоговорочно осуждаем нападение российской армии на Украину. Это беспримерное злодеяние, которому нет и не может быть оправдания. Решение о нападении принял лично президент РФ Владимир Путин. Мы убеждены, что граждане России не давали ему такого мандата", – говорится в обращении.

Для подписания документ открыт с 10:00 24 февраля. Сейчас его подписали уже 252 депутата.

В письме сказано, что война в Украине приведет к катастрофическим последствиям: будет убито и искалечено большое количество людей, а также пострадают земли, дорогие для многих россиян.

"Нашу страну ждет осуждение мирового сообщества, изоляция, рост цен и бедность. Надежды на хорошую жизнь в России рушатся на наших глазах, - говорится в письме. - Мы призываем вас не участвовать в агрессии и не одобрять ее. Пожалуйста, не молчите: войну может остановить только массовое народное осуждение".

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