Украинские войска активно защищаются и атакуют (онлайн)2
- 27.02.2022, 17:57
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(обновляется) Россияне в шоке.
Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию четвертых суток войны. Что происходило в Украине до 18:00 (по минскому времени) 27-го февраля вы можете посмотреть в нашем предыдущем онлайне.
Специальный эфир телеканала «Украина 24»
18:08 Украинский музыкант Святослав Вакарчук — белорусам: Диктатор Лукашенко хочет измазать ваших сыновей кровью.
18:04 В результате российской агрессии погибли 16 детей, медики не смогли их спасти
Об этом в прямом эфире сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.
18:02 Экс-президент Украины Петр Порошенко и политик Александр Турчинов c добровольцами.
18:00 Перестали открываться сайты сайтов режима и СМИ. В их числе — сайты ЦИК, Национального банка, Минобороны, КГБ, Белта, «Советской Белоруссии» и других. Ответственность за сбои в их работе взяла на себя Госслужба специальной связи и защиты информации Украины.
17:45 Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович:
— Противник выдохся. Последние силы бросил на Киев и Харьков. Противник тактически отступает. Белорусов не боимся. У них всего 17 тыс к чему-то готовых войск.
17:37 Мощное обращение рок-музыканта Сергея Михалка к белорусам. Он призвал белорусов не выполнять преступные приказы Лукашенко.
Осторожно, нецензурная лексика.
17:32 Верховный комиссар ООН по беженцам сообщает, что 368 тысяч человек из Украины прибыли в Польшу, Венгрию, Румынию, Молдову и другие страны.
17:27 Секретарь СНБО Данилов: Украинские власти не проводят эвакуацию из Бучи под Киевом, россияне хотят зайти в столицу Украины, прикрывшись автобусами с мирными жителями!
17:22 Белорусы скандируют «Слава Украине!» возле Генштаба в Минске.
17:18 Российские «Буки» на улицах Бердянска.
17:07 Глава Минцифры Украины Михаил Федоров призвал мировые криптобиржи заморозить счета всех российских и белорусских граждан.
16:58 Обычный украинец перенес голыми руками мину, которую нашел под мостом. Еще и покурить в это время успел.
16:53 Украинские добровольцы разоружают разбитую танковую колонну под Черниговом.
16:50 Под Прилуками уничтожена целая танковая рота российских агрессоров. Личный состав уничтожен.
16:43 Киберпартизаны атаковали БелЖД: — Она в состоянии коллапса, дорога переходит в ручной режим управления, что существенно замедлит движение поездов.
16:31 Украинская артиллерия уничтожила 100 единиц российской техники на подходе к Киеву. Так называемая группа «V» зачищена.
16:27 Путин приказал Минобороны перевести российские силы сдерживания в особый режим боевого дежурства
Речь идет о ядерном оружии.
16:24 Пророссийский олигарх, кум Путина Виктор Медведчук, который находился под домашним арестом и обвиняется в госизмене, сбежал из Киева.
16:19 Трофейные шевроны российских солдат, развязавших кровавую войну в Украине.
16:16 Известный украинский боксер Владимир Кличко записал обращение к русским и белорусам.
16:03 Разгромленная колонна россиян в Буче под Киевом. Груда металла.
16:02 Все демократические силы Беларуси призывают белорусов сегодня собраться в 17: 00 в Минске у Генерального штаба (Коммунистическая 1):
— Только офицеры теперь могут принять это решение, только командование может остановить наши войска.
В других городах сбор на центральной площади и возле городских администраций.
15:51 В Мариуполе украинские военные накрыли группу технической разведки России.