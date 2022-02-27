Украинские войска активно защищаются и атакуют (онлайн) 2 27.02.2022, 17:57

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(обновляется) Россияне в шоке.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию четвертых суток войны. Что происходило в Украине до 18:00 (по минскому времени) 27-го февраля вы можете посмотреть в нашем предыдущем онлайне.

Специальный эфир телеканала «Украина 24»

18:08 Украинский музыкант Святослав Вакарчук — белорусам: Диктатор Лукашенко хочет измазать ваших сыновей кровью.

18:04 В результате российской агрессии погибли 16 детей, медики не смогли их спасти

Об этом в прямом эфире сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

18:02 Экс-президент Украины Петр Порошенко и политик Александр Турчинов c добровольцами.

18:00 Перестали открываться сайты сайтов режима и СМИ. В их числе — сайты ЦИК, Национального банка, Минобороны, КГБ, Белта, «Советской Белоруссии» и других. Ответственность за сбои в их работе взяла на себя Госслужба специальной связи и защиты информации Украины.

17:45 Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович:

— Противник выдохся. Последние силы бросил на Киев и Харьков. Противник тактически отступает. Белорусов не боимся. У них всего 17 тыс к чему-то готовых войск.

17:37 Мощное обращение рок-музыканта Сергея Михалка к белорусам. Он призвал белорусов не выполнять преступные приказы Лукашенко.

Осторожно, нецензурная лексика.

17:32 Верховный комиссар ООН по беженцам сообщает, что 368 тысяч человек из Украины прибыли в Польшу, Венгрию, Румынию, Молдову и другие страны.

17:27 Секретарь СНБО Данилов: Украинские власти не проводят эвакуацию из Бучи под Киевом, россияне хотят зайти в столицу Украины, прикрывшись автобусами с мирными жителями!

17:22 Белорусы скандируют «Слава Украине!» возле Генштаба в Минске.

17:18 Российские «Буки» на улицах Бердянска.

17:07 Глава Минцифры Украины Михаил Федоров призвал мировые криптобиржи заморозить счета всех российских и белорусских граждан.

16:58 Обычный украинец перенес голыми руками мину, которую нашел под мостом. Еще и покурить в это время успел.

16:53 Украинские добровольцы разоружают разбитую танковую колонну под Черниговом.

16:50 Под Прилуками уничтожена целая танковая рота российских агрессоров. Личный состав уничтожен.

16:43 Киберпартизаны атаковали БелЖД: — Она в состоянии коллапса, дорога переходит в ручной режим управления, что существенно замедлит движение поездов.

16:31 Украинская артиллерия уничтожила 100 единиц российской техники на подходе к Киеву. Так называемая группа «V» зачищена.

16:27 Путин приказал Минобороны перевести российские силы сдерживания в особый режим боевого дежурства

Речь идет о ядерном оружии.

16:24 Пророссийский олигарх, кум Путина Виктор Медведчук, который находился под домашним арестом и обвиняется в госизмене, сбежал из Киева.

16:19 Трофейные шевроны российских солдат, развязавших кровавую войну в Украине.

16:16 Известный украинский боксер Владимир Кличко записал обращение к русским и белорусам.

16:03 Разгромленная колонна россиян в Буче под Киевом. Груда металла.

16:02 Все демократические силы Беларуси призывают белорусов сегодня собраться в 17: 00 в Минске у Генерального штаба (Коммунистическая 1):

— Только офицеры теперь могут принять это решение, только командование может остановить наши войска.

В других городах сбор на центральной площади и возле городских администраций.

15:51 В Мариуполе украинские военные накрыли группу технической разведки России.

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