Переговоры с Путиным на территории Беларуси — это предательство
- Андрей Санников
- 27.02.2022, 18:45
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Не допустить ошибку.
Дорогие, родные украинцы!
Вам невыносимо тяжело сегодня. Невозможно даже читать, через какие страдания вы проходите. Мы не спим ночами, следим за вашей бесстрашной борьбой с русскими фашистами, чтоб хоть как-то взять на себя часть вашей боли.
Ваш героизм, стойкость, мужество потрясают и дарят надежду нам, белорусам.
Через вашу боль время от времени прорываются упреки в сторону белорусов. До сегодняшнего дня они были совершенно понятны и объяснимы, и их не стоило обсуждать и комментировать.
Но вот сегодня прозвучало обращение вашего президента Зеленского, которое нас задело.
Владимир Зеленский почему-то решил обвинить во всех грехах белорусский народ, который в подавляющем своем большинстве не просто поддерживает, а и помогает, как может, Украине и украинцам.
Особенно шокировала концовка его спича: «Искренне желаю Беларуси вновь стать той доброй безопасной Беларусью, которую все видели еще не так давно».
Это значит, для президента Зеленского прекрасные времена были тогда, когда диктатура в Беларуси избивала, убивала и пытала мирных граждан?
Я даже не буду приводить подробности вашей поддержки диктатуры в Беларуси и обезумевшего диктатора Лукашенко, а ведь поддержка до сих пор значительная: товарооборот растет, санкции против диктатуры не вводятся.
Не буду обращать внимания на то, что даже в самый разгар насилия, развязанного обезумевшим Лукашенко во время мирных протестов против его режима, у вас не нашлось смелости встретиться на высоком уровне с представителями оппозиции и выразить свое отношение к диктатуре в Беларуси.
Вот и в своем обращении президент Зеленский обвиняет только граждан Беларуси, которые, повторю, в подавляющем большинстве поддерживают Украину. Ни слова, ни полслова упрека не прозвучало в адрес преступника, который посодействовал развязыванию кровавой войны против Украины и принимает в ней самое активное участие.
После этого обращения мне стало понятно, что будет происходить дальше.
Будет происходить большое предательство и украинцев, и нас.
К сожалению, это мы сейчас и наблюдаем. Президент Зеленский, несмотря на свои заверения, принял ультиматум Путина по переговорам.
Вновь, как и в 2014 году, место переговоров, а вернее очередную ловушку, организовал Путин, использовав для этого нелегитимного Лукашенко.
У Путина в планах нет деэскалации и урегулирования путем переговоров.
У Путина в планах есть продолжение убийства украинцев и постоянное унижение Украины. Эти планы лучше всех обслуживает нелегитимный Лукашенко, особенно в том, что касается унижения.
За последние дни в социальных сетях многие украинцы призывали белорусов не молчать, выходить на улицы с протестами против войны. Иногда эти призывы звучали слишком требовательно, с ноткой раздражения, как в обращении президента Зеленского. И никому из призывающих в голову не приходило, что они приглашают к восстанию в концлагере, устроенном в Беларуси Лукашенко, в том числе с помощью всех предыдущих и нынешнего правительства Украины.
Несмотря на угрозу жизни белорусы сегодня вышли против войны, не абстрактной, а войны, которую ведет Россия в Украине. Вышли поддержать Украину. Счет задержаний, жестких и подлых уже идет на сотни.
И в это время официальная делегация Украины по приказу Путина и Лукашенко едет в Беларусь, на территорию тысяч политзаключенных, находящуюся под оккупацией путинско-лукашенковской группировки.
Я не буду ни к чему призывать.
Я не смогу остановить предательство, если такое решение уже принято офисом президента.
Я просто хочу сказать, дорогие украинцы, что никакие политики, друзья Лукашенко, не помешают мне любить Украину.
И что наше и ваше будущее – это свободные европейские государства.
Андрей Санников, лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь», «Фейсбук»