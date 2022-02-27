Переговоры с Путиным на территории Беларуси — это предательство Андрей Санников

27.02.2022, 18:45

14,016

Не допустить ошибку.

Дорогие, родные украинцы!

Вам невыносимо тяжело сегодня. Невозможно даже читать, через какие страдания вы проходите. Мы не спим ночами, следим за вашей бесстрашной борьбой с русскими фашистами, чтоб хоть как-то взять на себя часть вашей боли.

Ваш героизм, стойкость, мужество потрясают и дарят надежду нам, белорусам.

Через вашу боль время от времени прорываются упреки в сторону белорусов. До сегодняшнего дня они были совершенно понятны и объяснимы, и их не стоило обсуждать и комментировать.

Но вот сегодня прозвучало обращение вашего президента Зеленского, которое нас задело.

Владимир Зеленский почему-то решил обвинить во всех грехах белорусский народ, который в подавляющем своем большинстве не просто поддерживает, а и помогает, как может, Украине и украинцам.

Особенно шокировала концовка его спича: «Искренне желаю Беларуси вновь стать той доброй безопасной Беларусью, которую все видели еще не так давно».

Это значит, для президента Зеленского прекрасные времена были тогда, когда диктатура в Беларуси избивала, убивала и пытала мирных граждан?

Я даже не буду приводить подробности вашей поддержки диктатуры в Беларуси и обезумевшего диктатора Лукашенко, а ведь поддержка до сих пор значительная: товарооборот растет, санкции против диктатуры не вводятся.

Не буду обращать внимания на то, что даже в самый разгар насилия, развязанного обезумевшим Лукашенко во время мирных протестов против его режима, у вас не нашлось смелости встретиться на высоком уровне с представителями оппозиции и выразить свое отношение к диктатуре в Беларуси.

Вот и в своем обращении президент Зеленский обвиняет только граждан Беларуси, которые, повторю, в подавляющем большинстве поддерживают Украину. Ни слова, ни полслова упрека не прозвучало в адрес преступника, который посодействовал развязыванию кровавой войны против Украины и принимает в ней самое активное участие.

После этого обращения мне стало понятно, что будет происходить дальше.

Будет происходить большое предательство и украинцев, и нас.

К сожалению, это мы сейчас и наблюдаем. Президент Зеленский, несмотря на свои заверения, принял ультиматум Путина по переговорам.

Вновь, как и в 2014 году, место переговоров, а вернее очередную ловушку, организовал Путин, использовав для этого нелегитимного Лукашенко.

У Путина в планах нет деэскалации и урегулирования путем переговоров.

У Путина в планах есть продолжение убийства украинцев и постоянное унижение Украины. Эти планы лучше всех обслуживает нелегитимный Лукашенко, особенно в том, что касается унижения.

За последние дни в социальных сетях многие украинцы призывали белорусов не молчать, выходить на улицы с протестами против войны. Иногда эти призывы звучали слишком требовательно, с ноткой раздражения, как в обращении президента Зеленского. И никому из призывающих в голову не приходило, что они приглашают к восстанию в концлагере, устроенном в Беларуси Лукашенко, в том числе с помощью всех предыдущих и нынешнего правительства Украины.

Несмотря на угрозу жизни белорусы сегодня вышли против войны, не абстрактной, а войны, которую ведет Россия в Украине. Вышли поддержать Украину. Счет задержаний, жестких и подлых уже идет на сотни.

И в это время официальная делегация Украины по приказу Путина и Лукашенко едет в Беларусь, на территорию тысяч политзаключенных, находящуюся под оккупацией путинско-лукашенковской группировки.

Я не буду ни к чему призывать.

Я не смогу остановить предательство, если такое решение уже принято офисом президента.

Я просто хочу сказать, дорогие украинцы, что никакие политики, друзья Лукашенко, не помешают мне любить Украину.

И что наше и ваше будущее – это свободные европейские государства.

Андрей Санников, лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь», «Фейсбук»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».