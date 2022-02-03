«Минздрав Беларуси похож на ГКЧП: голоса дрожат, руки трясутся, в камеру не смотрят» 22 3.02.2022, 8:24

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Чиновники с упорством маньяка продолжают идти «уникальным путем»

Подписчица телеграм-канала «Белые халаты» посмотрела пресс-конференцию Минздрава Беларуси, посвященную ситуации с «омикроном» и сделала интересное наблюдение:

«Когда смотришь пресс-конференцию с руководством Минздрава Беларуси, невольно возникают ассоциации с пресс-конференцией ГКЧП в 1991 году. Голоса дрожат, ручки трясутся, в камеру не смотрят.

Чиновники с упорством маньяка продолжают идти «уникальным путем», обвиняя во всех проблемах не свой безграмотный менеджмент, отсутствие противоэпидемических мер в принципе, не лживую статистику по заболеваемости, смертности и численности населения, не увольнение медиков по «политическим» статьям, а, конечно же, народ.

Это ж надо, как Минздраву с народом не повезло!

Я не буду долго рассуждать, задам всего лишь один вопрос: почему нельзя ввести в школах карантин? Как от этого пострадает экономика?».

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