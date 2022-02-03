«Омикрон» наступает по всей Беларуси: огромные очереди и беспомощность врачей 2 3.02.2022, 14:07

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Коронавирус снова диктует свои правила.

Телеграм-канал «Беларусь головного мозга» собрал информацию от наших читателей о ситуации с коронавирусом в Беларуси.

«Являюсь врачом-инфекционистом одной из поликлиники в Гродненской области. Принимаю пациентов один, ежедневно на приеме 45-65 человек. Из 20-35 ПЦР за день отрицательные 2-5, все остальные - положительные. Руководство поликлиники во главе с заведующей не только не доплачивает за переработку, а только угрожает лишением надбавок и удлинением рабочего дня из-за такой заболеваемости, обвиняет во всем врачей, что не отказываем в ПЦР больным людям. Заболеваемость скрывается страшно. Смертность от пневмоний скрывают под инфарктами и атеросклерозом. Психологическое давление на врачей ежедневное. Врачи брошены на произвол толпы, на больных людей всем в руководстве наплевать. Главное, чтобы не портилась статистика. Режим работы коронавирусных бригад - 10-16 часов ежедневно без выходных».

«Минск, 11 городская поликлиника. На больничном у травматолога, самого травматолога нет уже с нового года, 1 раз попал на прием к хирургу, остальное время хожу на прием к ТЕРАПЕВТУ, которые понятия не имеют как должно проходить лечение с травмой. Очереди соответственно адские к нему, тк это те кто должны попасть и к травматологу, и к хирургу и к самому терапевту».

«Я знаю, таких сообщений у вас мало, но о хорошем писать тоже необходимо. Выражаю огромную благодарность администрации 5-ой городской клинической поликлиники г.Минска за грамотную организацию работы, а всему медперсоналу низкий поклон за их нелегкий труд. Сегодня была в «красной» зоне, принимают три врача, внимательные, спокойные. Если надо, медсестра сразу берет мазок в соседнем кабинете. В очереди было человек 7-8. Чтобы открыть больничный, мне понадобилось 30 минут. Бывает и так».

«В Гродно в субботу вызывали скорую женщине (63 года, больное сердце + симптомы ковида: высокая температура, сильный кашель, затрудненное дыхание, насморк), в пцр отказали, предложили укол анальгина и никакой госпитализации, до этого в пятницу приходил участковый, отговаривал от пцр, типа вам не надо, вот пейте антибиотики (и это без анализа крови даже, просто на глазок)».

«Из аптек исчезает физраствор, который используется для ингаляций, обошел три аптеки, нашел в одной, и то только лишь в ампулах».

«Да вообще медицина на нуле. Только больничные выдают и то на три дня и надо ходить продлевать на приемы. Заболел ребенок, спрашиваю что у него. Отвечает врач — вирус. Лечения ему не нужно, если что сбивайте температуру. Температура три дня была большая, а потом 37. Больничный закрыла, ребенка в садик. Заболел старший, ему сделали тест - ковид. Получается и у младшего тоже был он. У меня температура 37 больничный не дают, соответственно тесты не берут, иду на работу.... А зачем нужна такая медицина?».

«На выходных болело горло, кашель, небольшая температура 37,5. Минск поликлиника 19. Вызвать врача пыталась 2 часа - не получилось дозвониться в поликлинику. В результате привез муж в поликлинику, отдельный вход для заболевших. Электронная очередь, беру талон в 9:55 номер 255. На табло вижу, что вызывают только номер 62. Работает 3 кабинета. Ушла домой, 20 мин идти. В 14:30 снова была в поликлинике. В результате попала к врачу только в 17 часов вечера. В это время люди брали талоны с номером 450 и больше. Когда они попадут к врачу непонятно. Всем давали больничный до пятницы. И все эти люди придут в пятницу закрывать или продлевать больничный и будут еще новые заболевшие. Врач сказала, что придется сидеть но ночи. Сказали, что нужно сообщить в администрацию. А что делала администрация? Почему никто не поинтересовался до 17 часов, что творится в поликлинике, сколько заболевших…».

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