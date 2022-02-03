Белорусам, привитым «Спутником V» или китайской Vero Cell, разрешили получать ковид-сертификат ЕС 9 3.02.2022, 17:53

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Но есть условие.

Представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд 3 февраля сообщил, что Европейский ковид-сертификат может выдаваться людям, привитым не сертифицированными в ЕС российскими или китайскими вакцинами. Но есть нюанс.

Кроме российской или китайской вакцины, человек должен будет сделать и одну бустерную дозу вакциной, разрешенной в ЕС, пишет ТАСС.

«Сертификат всегда показывает последнюю сделанную дозу. Таким образом, люди, привитые российскими или китайскими вакцинами и бустерной дозой любой из вакцин, признанных в Евросоюзе, могут использовать европейский ковид-сертификат, который облегчает въезд в ЕС», — сказал Виганд.

Кроме того, Виганд добавил, что Еврокомиссия приняла решение продлить действие системы ковид-сертификатов в ЕС на год — до 30 июня 2023 года.

Что такое ковид-сертификат ЕС?

Цифровой сертификат COVID для ЕС — это цифровое свидетельство того, что человек находится в одной из следующих ситуаций: был вакцинирован против COVID-19; сделал тест с отрицательным результатом; выздоровел после заболевания COVID-19.

В ЕС не раз подчеркивали, что сертификат не является условием для поездок по Европе, но облегчает их. Другими словами, если у человека есть такое свидетельство, это еще не означает, что он может путешествовать без всяких ограничений, пишет DW. Все зависит от правил в каждой отдельно взятой стране или регионе. Если местные власти, к примеру, снимают какие-либо ограничения для полностью вакцинированных жителей своей страны, эти же правила должны распространяться и на граждан других стран с сертификатом прививки от коронавируса.

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