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Путин прилетел в Пекин — а у трапа самолета его никто не встречал

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  • 4.02.2022, 13:02
  • 13,744
Путин прилетел в Пекин — а у трапа самолета его никто не встречал

Видеофакт.

4 февраля президент России Владимир Путин прилетел в Пекин на открытие Олимпиады, а его там никто не встречал.

Этот момент попал на видео, опубликованное кремлевским пулом агентства РИА "Новости".

Причина — в пандемии коронавируса и жестких эпидемиологических мерах в КНР. Первыми, кого увидел российский президент, когда спустился по трапу самолета, были "люди в белых костюмах".

Позже президент РФ встретился с китайским лидером Си Цзиньпином. Однако во время встречи они не пожимали друг другу руки — опять же, из-за пандемии. Они просто помахали друг другу руками. На переговорах в масках-респираторах были все, кроме руководителей РФ и КНР.

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