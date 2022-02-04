Путин прилетел в Пекин — а у трапа самолета его никто не встречал 10 4.02.2022, 13:02

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Видеофакт.

4 февраля президент России Владимир Путин прилетел в Пекин на открытие Олимпиады, а его там никто не встречал.

Этот момент попал на видео, опубликованное кремлевским пулом агентства РИА "Новости".

Причина — в пандемии коронавируса и жестких эпидемиологических мерах в КНР. Первыми, кого увидел российский президент, когда спустился по трапу самолета, были "люди в белых костюмах".

Позже президент РФ встретился с китайским лидером Си Цзиньпином. Однако во время встречи они не пожимали друг другу руки — опять же, из-за пандемии. Они просто помахали друг другу руками. На переговорах в масках-респираторах были все, кроме руководителей РФ и КНР.

Первыми, кого увидел Путин по прилету, были люди в белых костюмах.



По традиции в аэропорту высокого гостя всегда встречают представители местных властей. Но пандемия внесла свои коррективы в протокол и здесь. Путина у трапа самолета никто не встречал. pic.twitter.com/ZHzDuNhmtK — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) February 4, 2022

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