Отменили за рубежом — отменяйте в Беларуси! 12 5.02.2022, 11:39

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О каком «референдуме» может идти речь?

Белорусские политики и общественные деятели считают необходимым отменить проведение в Беларуси очередного «референдума»:

«Как известно, 2 февраля 2022 года Центральная избирательная комиссия и Министерство иностранных дел режима Лукашенко сделали заявления об отмене проведения так называемого референдума об изменениях Конституции в своих загранучреждениях. Одной из причин названо «резкое изменение эпидемиологической ситуации в странах пребывания дипломатических загранучреждений». Утверждается, что «в ряде государств уровень клинически подтвержденных случаев заболевания новым штаммом коронавируса вырос в десятки раз, введены жесткие ограничения по перемещению людей».

Эпидемиологическая ситуация в Беларуси сегодня гораздо более сложная, чем за рубежом, в связи с отсутствием каких-либо карантинных мер, значительно более низким уровнем вакцинации населения и критическим состоянием учреждений здравоохранения. Даже по данным «официальной статистики» имеет место взрывной рост заболеваемости. В связи с этим требуем отменить проведение «референдума» и на территории Беларуси.

Кроме того, в Беларуси сегодня отсутствуют законные органы власти и планируемый «референдум» является нелегитимным, бессмысленным и дорогостоящим мероприятием.

Андрей Санников, кандидат в президенты Беларуси, экс-заместитель министра иностранных дел, лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь»,

Валерий Цепкало, кандидат в президенты Беларуси, бывший заместитель министра иностранных дел, создатель Парка высоких технологий,

Сергей Дылевский, лидер Белорусского объединения рабочих,

Анатолий Котов, руководитель Восточноевропейского стратегического форума, бывший сотрудник администрации президента Беларуси,

Александр Опейкин, исполнительный директор Фонда спортивной солидарности,

Вероника Мищенко, представитель социал-демократической партии «Народная Грамада»,

Дмитрий Болкунец, политолог

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