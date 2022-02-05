Российская армия проходит последние этапы подготовки к вторжению 14 5.02.2022, 13:16

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Особое беспокойство вызывает ситуация в оккупированном Крыму.

Российские военные проходят последние этапы подготовки и находятся «в полной боевой готовности» для полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщает nv.ua со ссылкой на New York Times.

Ссылаясь на источник в руководстве украинской армии, издание сообщает, что особое беспокойство вызывает ситуация в оккупированном Крыму. Сообщается, что в последние две недели на полуостров были переброшены более 10 тысяч военных, включая командование.

В статье говорится, что вместе с силами, которые сосредоточены на границе и в ОРДЛО, Россия вскоре будет полностью готова начать вторжение. Также публикуются новые снимки, которые показывают скопление войск в Крыму.

Отмечается, что вдоль всей российско-украинской границы идут приготовления к войне. Здесь уже сосредоточены мобильные госпитали и средства связи и электроника для создания помех в связи украинской армии.

Россия стягивает войска к украинским границам с конца октября 2021 года. По данным министра обороны Украины Алексея Резникова, по стоянию на конец января речь идет об около 130 тысяч российских военных.

Заместительница госсекретаря США Венди Шерман заявила, что в Вашингтоне видят признаки того, что Россия решится на новое вторжение в Украину до середины февраля.

Президент США Джо Байден ранее говорил, что Белый дом готовит комплекс мер, чтобы не допустить нового вторжения России в Украину. Глава Белого дома охарактеризовал их как «наиболее всеобъемлющий комплекс инициатив, чтобы Путину было очень трудно сделать то, что, как опасаются люди, он может сделать».

Санкции могут коснуться российских банков, компаний и экспорта в РФ. Байден также не исключил введение персональных санкций против Владимира Путина.

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