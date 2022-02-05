Президент Турции сообщил о заражении «омикроном» 2 5.02.2022, 18:02

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Коронавирус выявили и у жены Эрдогана.

Президент Турции сообщил, что заболел коронавирусом. По словам Реджепа Эрдогана, у него и его жены выявили штамм "омикрон". Болезнь у супругов проходит в лёгкой форме, и они продолжают работать дома, передает svoboda.org.

3 февраля Эрдоган посещал Киев и встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Главы государств подписали несколько документов, включая соглашения о зоне свободной торговли и сотрудничестве в оборонной сфере. Кроме того, они обсудили конфликт в Донбассе.

Визит Эрдогана в Киев состоялся на фоне обострения российско-украинских отношений из-за сообщений о вероятном нападении России на Украину. Кремль все обвинения в агрессии отвергает.

Эрдоган ранее предлагал президентам России и Украины провести саммит по урегулированию отношений на территории Турции.

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