Переболевшие омикроном белорусы рассказали, как у них протекала болезнь 7.02.2022, 14:55

Три истории.

Что ни день, то рекорд заболеваемости Covid-19 в Беларуси. По утверждениям медиков, циркулирует вирус омикрон, при котором заболевание протекает в легкой форме. Intex-press поговорил с жителями Барановичей, которые уже переболели или еще болеют, и узнал, какими симптомами сопровождалась болезнь и как долго они длились.

Дарья, 35 лет: «Плохо было только первые три дня»

– Ковидом я болею уже не в первый раз. Хотя и привилась летом 2021 года вакциной «Спутник V». Но в ноябре переболели всей семьей.

И вот буквально несколько недель назад я вновь почувствовала себя плохо, поднялась температура. Не стала тянуть, пошла и купила тест в аптеке на антиген – он оказался положительный.

Вызвала врача. Приехала ковидная бригада, осмотрели, выписали таблетки и назначили ПЦР-тест. По симптомам врачи сразу сказали, что омикрон, так как он сейчас вытесняет все другие штаммы. Вся семья тоже с кашлем, насморком. Детям также вызвали врача – та сказала, что у них, скорее всего, коронавирус, но в легкой форме.

Плохо мне было только первые три дня – держалась высокая температура, сильно знобило. А потом все нормализовалось.

31 января мне сделали тест, 2 февраля позвонили, сказали, что положительный. Но я уже чувствовала себя хорошо.

В этот раз болезнь прошла легче, в прошлый раз было намного тяжелее. Две недели страшная головная боль, от которой ничего не помогало, ломота в костях, да такая, что я, взрослый человек, плакала от боли. Поднималась высокая температура, от которой была рвота, пропали вкус и обоняние. Слава Богу, что до больницы не дошло.

А в этот раз очень легко отделались. В ближайшее время хочу обязательно ревакцинироваться. Я верю в вакцину.

Алексей, 24 года: «С высокой температурой не смог бы выстоять в очереди»

– Коронавирус свалил меня впервые. Причем резко. Днем все было нормально, вечером пришел с работы и меня стало жутко знобить. Буквально за полчаса меня свалило. Температура высокая держалась всю ночь, утром – ниже 38-ми не опускалась. В общем, решил я, что лучше отлежаться дома в Барановичах (работаю я в Минске). Пока доехал – температура вновь поползла вверх. Уже за 39,5 перевалила.

Идти в поликлинику с такой температурой? Я бы не смог с ней в очереди выстоять: тело ломило, слабость, озноб. Очереди к врачам и не в пандемию всегда большие, а сейчас – огромные. Вызывать врача на дом тоже не стал. Удалось договориться с начальником, что отлежусь пару дней дома без больничного. Тем более, что спустя буквально день-два почувствовал себя лучше.

Температура, продержавшись два дня выше 39, спала. Очень болело горло, першило. А нос заложен до сих пор.

На данный момент я нахожусь с родителями. Папа как раз перед моим приездом переболел ковидом, мама привита, и пока симптомов заболевания у нее не наблюдается.

Не скажу, что болезнь у меня протекала тяжело. Но такой высокой температуры и озноба у меня за мою жизнь никогда не было.

Валентина, 56 лет: «Думала, что меня не возьмет – я же прививалась»

– Мы с мужем болеем ковидом уже второй раз.

Супруг 27 января пришел с работы. У него поднялась температура, и он отправился к врачу. Открыли больничный, взяли мазок, в итоге подтвердился коронавирус. А спустя два дня уже я почувствовала недомогание. Свалило резко: еще накануне все было хорошо, а утром проснулась с температурой выше 38! Вызвали скорую. Приехавшая бригада осмотрела меня и мужа: и температуру измерили, и сатурацию, и послушали. Выписали лекарства, проконсультировали.

Если честно, я думала, что ковид меня не возьмет – мы же прививались. А до ревакцинации нам месяц еще.

В итоге у меня тоже подтвердился ковид. Но в этот раз перенесли мы его намного легче, чем в первый. Хоть и резко заболели, но быстро вылечились. А в первый раз когда переболели, то еще около месяца я не чувствовала запахов.

Сейчас температура продержалась три дня, а потом беспокоили только горло и насморк.

Для себя я сделала вывод, что никогда не знаешь, где и когда подхватишь эту заразу. А чтобы более-менее прекратить рост заболеваемости, нужно больше агитировать людей, чтобы прививались. Все-таки с прививкой, на мой взгляд, легче. И напоминать всем нужно, чтобы носили маски в общественных местах. Особенно молодежь.

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