Врачи рассказали, в каком порядке проявляются симптомы при заражении «Омикроном» 9.02.2022, 8:18

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Эта информация также помогает отличить ковид от гриппа.

Диагност и сертифицированный врач неотложной медицины, доктор Нил Браун рассказал в интервью о специфике проявления инфекции, возникающей при заражении штаммом Омикрон. Медик заметил, что во многих случаях симптомы инфекции проявляются в одном порядке – «лихорадка, озноб и затем головная боль», пишет medikforum.ru.

Такая последовательность симптомов часто оказывается ранней клинической картиной заражения.

В то же время, уточнил врач, у некоторых людей симптомы заражения практически отсутствуют, у других начинаются мышечные боли или усталость.

Сколько длится инфекция. По словам доктора Брауна, «симптомы достигают пика через несколько дней и исчезают к 7-10 дню».

Если заболевание протекает нетипично, симптомы проявляются только в течение дня или двух, либо в некоторых случаях оказываются необычайно длительными, сохраняясь неделями.

Серьезные симптомы, требующие вызова врачей

Доктор Браун рекомендует вызывать скорую помощь при проявлении следующих симптомов.

Затрудненное дыхание, одышка.

Постоянная боль или давление в груди.

Спутанность сознания, дезориентация.

Необычайная сонливость, когда человек не способен проснуться.

Бледная, серая или синеватая кожа.

Ковид или грипп?

Некоторые симптомы могут проявляться как при COVID-19, так и при гриппе – это кашель, лихорадка, одышка, боли в теле, головная боль, усталость, боль в горле, тошнота и рвота. Но заражению ковидом чаще свойственна потеря обоняния и чувства вкуса, либо их качественное изменение (запахи и вкус искажаются), а также сыпь на коже. В то же время, говорит врач, насморк чаще наблюдается при заболевании гриппом, чем ковидом.

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