Жириновского госпитализировали в Центральную клиническую больницу в Москве 10 9.02.2022, 14:15

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Владимир Жириновский

По некоторым сведениям, у политика коронавирус и двусторонняя пневмония.

В Москве госпитализировали лидера ЛДПР Владимира Жириновского, сообщил РИА "Новости" источник, знакомый с ситуацией.

"Да, он сейчас в ЦКБ (Центральной клинической больнице. — Прим. ред.)", — отметил собеседник агентства.

При этом он не уточнил, с каким диагнозом политика доставили в учреждение.

По данным Mash, у Жириновского коронавирус, из-за которого развилась двусторонняя пневмония, он в состоянии средней тяжести.

ЦКБ находится в ведении управделами президента России, однако там комментировать информацию РИА Новости отказались.

Ранее сообщения о госпитализации Жириновского появились в СМИ, однако в ЛДПР эту информацию опровергли — в пресс-службе партии заявили, что политик чувствует себя хорошо и продолжает работать.

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