Жириновского госпитализировали в Центральную клиническую больницу в Москве

Жириновского госпитализировали в Центральную клиническую больницу в Москве10
- 9.02.2022, 14:15
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По некоторым сведениям, у политика коронавирус и двусторонняя пневмония.
В Москве госпитализировали лидера ЛДПР Владимира Жириновского, сообщил РИА "Новости" источник, знакомый с ситуацией.
"Да, он сейчас в ЦКБ (Центральной клинической больнице. — Прим. ред.)", — отметил собеседник агентства.
При этом он не уточнил, с каким диагнозом политика доставили в учреждение.
По данным Mash, у Жириновского коронавирус, из-за которого развилась двусторонняя пневмония, он в состоянии средней тяжести.
ЦКБ находится в ведении управделами президента России, однако там комментировать информацию РИА Новости отказались.
Ранее сообщения о госпитализации Жириновского появились в СМИ, однако в ЛДПР эту информацию опровергли — в пресс-службе партии заявили, что политик чувствует себя хорошо и продолжает работать.