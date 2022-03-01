В Украине вскоре заработает интернет Илона Маска 1.03.2022, 0:03

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Макс прислал в Украину партию терминалов StarLink.

В Украину прибыла первая партия станций спутникового системы StarLink Илона Маска. Об этом сообщил в Telegram министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, пишет liga.net.

"Первая партия станций спутникового интернета StarLink прибыла в Украину! Спасибо Илону Маску и всем партнерам свободной Украины! Продолжаем борьбу на всех фронтах!", – сообщил министр.

Глобальная спутниковая система Starlink – проект компании SpaceX Илона Маска . Его разработку начали в 2015 году, тестовые прототипы были запущены в феврале 2018 года, а первая группа из 60 спутников-прототипов была запущена в мае 2019 года. Суммарный объем капиталовложений в проект спутникового интернета Starlink может дойти до $20-30 млрд. В целом планируется запустить 42 000 спутников.

Starlink может очень помочь Украине и в случае возможных проблем с доступом в интернет через вторжение России. До этого РФ выражала серьезную обеспокоенность по Starlink из-за его устойчивости к внешнему воздействию.

Михаил Федоров попросил Илона Маска отправить в Украину системы Starlink 27 февраля. До сих пор сервисы Starlink были недоступны в Украине из-за сравнительно высокой стоимости оборудования и абонентского обслуживания – услуга была бы не по карману для большей части населения. Вторая причина, по которой сервисы были недоступны в нашей стране, – нежелание владельца, Илона Маска, заниматься регистрацией Starlink в Украине.

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