Опубликована оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению 1.03.2022, 0:22

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Оккупант утрачивает наступательный потенциал.

Генеральный штаб ВСУ опубликовал оперативную информацию по российскому вторжению, пишет censor.net.

"В течение дня войска агрессора осуществляли перегруппировку и накопление бронетехники и ракетно-артиллерийского вооружения на определенных направлениях, в первую очередь с целью оцепления и захвата Киева и крупных городов Украины, в частности, Харькова, Чернигова, Одессы, Херсона и Мариуполя. Значительная часть военной техники прибывает с территории Беларуси и через оккупированную территорию АР Крым.

Отдельные подразделения из состава наиболее боеспособных соединений Вооруженных Сил Беларуси приступили к перемещению в Государственную границу Украины на Волынском направлении. Кроме того, территория Беларуси продолжает использоваться для боевых вылетов армейской, оперативно-тактической и специальной авиации ВС РФ для выполнения задач на территории нашей страны.

Самолеты вооруженных сил РФ возобновили ведение воздушной разведки объектов на территории Украины по воздушному пространству Беларуси.

Противник, утрачивая наступательный потенциал, теряет вместе с ним и человеческое лицо. На всей полосе наступления фиксируются многочисленные случаи нарушения российским агрессором законов войны и международного гуманитарного права.

Наиболее распространенные военные преступления российских оккупантов: использование оружия против гражданского населения, бомбардировки, ракетные и артиллерийские обстрелы жилых кварталов, повлекшие разрушение гражданской инфраструктуры. Противник для прикрытия использует государственную символику и форму ВСУ, Национальной гвардии и Национальной полиции Украины.

Украинские флаги вывешивают на колоннах российской военной техники. Такие случаи отмечены в населенных пунктах Победа, Новая Басань Киевской области, на автодороге Красностав – Нежин Черниговской области.

При выдвижении колонны танков и бронетранспортеров агрессор обстреливал жилье местных жителей в Черниговской области, от Талалаевки до Нежина. Танки из состава русских оккупационных войск при следовании через населенный пункт Бородянка, по приказу своих командиров, начали сознательно разрушать инфраструктуру и жилье, а также отдельная группа танков открыла хаотичный огонь по многоэтажкам.

Кроме того, зафиксированы случаи, когда противник вывешивает белый флаг на своей технике якобы для того, чтобы сдаться. Однако, после приближения к украинским позициям, оккупанты начинают открывать огонь на поражение.

По имеющейся информации, командиры российских тактических групп получили приказ об уничтожении вышек мобильной связи по ходу продвижения в глубь территории Украины. Все это свидетельствует о том, что российские оккупанты панически боятся, ведь никакого обещанного пропагандистами хлеба-соли они не получили. Получили только ненависть и пренебрежение мирным населением и достойный отпор украинского войска", - говорится в сообщении.

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