«Ребята на фронте стоят до последней капли крови» 1 1.03.2022, 8:13

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Как идет защита Сумской области Украины от врага.

Мэр украинской Шостки Николай Нога заявил, что местная территориальная громада заняла круговую оборону от военных России.

В своем видеообращении он заверил, что во всех населенных пунктах, старостинских округах созданы отряды терробороны. Сохраняется собственность, а улицы патрулируют.

«Общественные формирования наводят порядок и не дают возможности мародерства, обращают внимание на светомаскирующие мероприятия. Город работает в ограниченных условиях», — отметил Нога.

Он также призвал находиться на улице только тем, кто имеет действующие в комендантское время пропуска с 18:00 до 6:00, тогда как остальные люди должны оставаться дома.

«13-й батальон освободил Нежин, наши ребята, есть потери, сложные потери, много раненых, но ребята на фронте стоят до последней капли», — резюмировал Нога.

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