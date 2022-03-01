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«Ребята на фронте стоят до последней капли крови»

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  • 1.03.2022, 8:13
  • 7,520
«Ребята на фронте стоят до последней капли крови»

Как идет защита Сумской области Украины от врага.

Мэр украинской Шостки Николай Нога заявил, что местная территориальная громада заняла круговую оборону от военных России.

В своем видеообращении он заверил, что во всех населенных пунктах, старостинских округах созданы отряды терробороны. Сохраняется собственность, а улицы патрулируют.

«Общественные формирования наводят порядок и не дают возможности мародерства, обращают внимание на светомаскирующие мероприятия. Город работает в ограниченных условиях», — отметил Нога.

Он также призвал находиться на улице только тем, кто имеет действующие в комендантское время пропуска с 18:00 до 6:00, тогда как остальные люди должны оставаться дома.

«13-й батальон освободил Нежин, наши ребята, есть потери, сложные потери, много раненых, но ребята на фронте стоят до последней капли», — резюмировал Нога.

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