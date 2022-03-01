Глава СНБО Украины: Кремлевские крысы загнаны в угол 2 1.03.2022, 13:30

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Алексей Данилов

Дальше — Гаагский трибунал.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что российские власти идут ва-банк, потому что понимают, что впереди только перспективы Гаагского трибунала. Об этом он сообщил в «Фейсбуке».

По словам Данилова, то, что военные преступники в Москве планировали завершить за один-два дня как молниеносную карательную акцию, с треском провалилось.

«Это стало понятно всему миру, и начинают понемногу понимать в самой России. Именно поэтому загнанные в тупик кремлевские крысы становятся особенно опасными, переходя границу и отвергая любые правовые, моральные, юридические ограничения в правилах ведения войны. Понимая, что впереди всего российского военно-политического руководства РФ только перспективы Гаагского трибунала, они идут ва-банк. Только этим можно объяснить варварский обстрел Градами полуторамиллионного города Харькова. Разрушение исторической жемчужины Европы — города Чернигов, обстрелы Бучи, Ирпеня, Гостомеля и еще десятков украинских городов и сел», — написал он.

Данилов заявил, что город Волноваха находится на грани гуманитарной катастрофы.

«Раненые, убитые, лишены своих домов. Этот список преступлений РФ против Украины и ее народа будет предъявлен международным судам и никто не сможет избежать наказания. Мы им обещаем», — написал он.

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