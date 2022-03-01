Генштаб ВСУ: Войска противника лишены системного подвоза топлива и боеприпасов 1 1.03.2022, 14:35

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Оперативная сводка.

Опубликована оперативная сводка Генштаба ВСУ:

– Российский оккупант снизил темпы наступления, но все еще продолжает попытки развить темп наступления на отдельных направлениях в наступательной операции против Украины.

Продолжаются шестые сутки российского военного вторжения против Украины.

Колонны бронированной техники российских агрессоров замедлили темпы наступления и испытывают проблемы с обеспечением на территории Украины. Войска противника лишены системного подвоза топлива и боеприпасов.

Не добившись успеха в захвате областных центров Харькова и Чернигова оккупанты совершили обстрелы ракетами жилых кварталов указанных городов.

Кроме того, российские оккупанты продолжают удерживать в окружении украинские города Сумы, Лебедин и Ахтырка, противник осуществляет перегруппировку с целью продолжения наступления в направлении Киева.

В Донецкой области вражеские войска при артиллерийской поддержке ВС РФ сосредоточили усилия на захвате украинского города Мариуполь, успеха не имеют. Цели выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей не достигли.

На Таврическом направлении враг имеющимися силами вышел на рубеж в районах населенных пунктов Скадовск, Голая Пристань, Херсон, Новая Каховка. После перегруппировки продолжает наступление в направлении Николаева.

Отмечены случаи грабежей и мародерства со стороны оккупантов в районах населенных пунктов Буча, Гостомель, Новый Басанов.

Несмотря на то, что Российская Федерация является государством-участником Женевских конвенций о защите жертв войны, ее вооруженные силы и поддерживаемые им террористические группировки продолжают систематически и дерзко нарушать нормы Международного гуманитарного права в Украине.

Упустив наступательные возможности противник сосредоточился на окружении города Киева.

По состоянию на 12.00 01.03.2022 ориентировочные потери вооружения и военной техники противника ВС РФ составили: самолетов – 29 ед., вертолетов – 29 ед., танков – 198 ед., ББМ – 846 ед., арт. систем – 77, средств ПВО – 7 ед., РСЗО – 24 ед., БПЛА – 3 ед., АТТ – 305 ед., цистерн из ГСМ – 60 кораблей, катеров – 2.

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