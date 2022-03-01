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Жители Николаевщины задержали колонну врагов из РФ

  • 1.03.2022, 17:11
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Жители Николаевщины задержали колонну врагов из РФ

Украинцы готовы бороться за свою землю.

Ранее unian.net неоднократно публиковал видео с пленными солдатами вооруженных сил РФ, которые вторглись на территорию Украины. Многие из них заявляли, что не знали, куда и почему направляются. Часть оккупантов якобы отправили на учение, сделав из них пушечное мясо для доблестных ВСУ. Однако многие солдаты РФ вполне осознано прибыли воевать в Украину. Это доказывает видео от жителей Николаевской области.

В ролике ниже можно увидеть, как мирное население остановило вражескую колонну. Один из наших граждан сказал: "Мужики, к вам домой никто не приходил, вы на нашей земле сейчас. Мы не у вас. Мужики, возвращайтесь домой".

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