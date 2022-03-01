Глава СНБО Украины сообщил об уничтожении элитной группы кадыровцев, которые планировали убить Зеленского 7 1.03.2022, 18:55

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Алексей Данилов

Фото: СНБО

Второй отряд находится под прицелом спецслужб.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил, что украинскому руководству стало известно о спецоперации кадыровцев по убийству президента Владимира Зеленского. Вся элитная группа кадыровцев была уничтожена, пишет «Новое время».

В эфире телеканала Рада он сообщил, что представители ФСБ, которые не хотят участвовать в кровавой войне, передали украинским властям информацию, благодаря которой была уничтожена элитная кадыровская группа, которая отправилась в Украину для ликвидации президента:

«У них было распределение на две группы, мы их отслеживали. Одна группа была накрыта в Гостомеле, другая сейчас под прицелом. Мы никому не отдадим ни нашего президента, ни нашу страну. Это наша земля, убирайтесь отсюда вон».

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