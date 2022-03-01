закрыть
1 марта 2022, вторник, 19:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Глава СНБО Украины сообщил об уничтожении элитной группы кадыровцев, которые планировали убить Зеленского

7
  • 1.03.2022, 18:55
  • 19,384
Глава СНБО Украины сообщил об уничтожении элитной группы кадыровцев, которые планировали убить Зеленского
Алексей Данилов
Фото: СНБО

Второй отряд находится под прицелом спецслужб.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил, что украинскому руководству стало известно о спецоперации кадыровцев по убийству президента Владимира Зеленского. Вся элитная группа кадыровцев была уничтожена, пишет «Новое время».

В эфире телеканала Рада он сообщил, что представители ФСБ, которые не хотят участвовать в кровавой войне, передали украинским властям информацию, благодаря которой была уничтожена элитная кадыровская группа, которая отправилась в Украину для ликвидации президента:

«У них было распределение на две группы, мы их отслеживали. Одна группа была накрыта в Гостомеле, другая сейчас под прицелом. Мы никому не отдадим ни нашего президента, ни нашу страну. Это наша земля, убирайтесь отсюда вон».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

О чем президент Зеленский может договариваться с «шестеркой» Лукашенко?
О чем президент Зеленский может договариваться с «шестеркой» Лукашенко? Наталья Радина
Переговоры с Путиным на территории Беларуси — это предательство
Переговоры с Путиным на территории Беларуси — это предательство Андрей Санников
Командир Брестской десантно-штурмовой бригады обратился к белорусским военным
Командир Брестской десантно-штурмовой бригады обратился к белорусским военным Валерий Сахащик
Наша война и наша вина
Наша война и наша вина Ирина Халип