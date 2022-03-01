Белорусский доброволец в Украине: Белорусские солдаты, дезертируйте и сдавайтесь в плен 2 1.03.2022, 23:35

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Переходите на сторону европейской страны.

Белорус Родион Батулин, который сейчас воюет на стороне Украины, дал комментарий на украинском ТВ.

Он обратился к матерям, сестрам и женам белорусских солдат, которых сейчас заперли на границе с Украиной и отобрали все источники информации.

«Их ждёт неминуемая гибель. Дезертируйте и сдавайтесь в плен. В этом не будет никакого позора. Переходите на сторону европейской страны, где к вам будут относиться лучше, чем ваши командиры и кураторы из РФ», - сказал Батулин.

Также Родин Батулин дал прогноз о судьбе Беларуси и России в ближайшие полгода.

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