Пленный оккупант: Россия привлекает к войне с Украиной частные охранные фирмы 7 10.03.2022, 11:47

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У Путина уже не хватает военных для обеспечения логистики.

Служба безопасности Украины обнародовала видео с пленным военным РФ, который на допросе рассказал, что Россия привлекает частные охранные фирмы к войне с Украиной, передает УНИАН.

На видео СБУ оккупант признается, что за 2 тысячи долларов США пошел работать в охранную фирму в Ростове. Его, гражданского человека, наняли доставлять груз, информацию о котором держали в тайне.

Уже потом оказалось, что его задача – доставить 2 КАМАЗа боеприпасов для бомбардировки жилых районов Харькова.

Украинские военные полностью разгромили вражескую колонну. Россиянину на видео повезло больше – он получил ранения.

Он понял, что никто не собирался рассчитываться с "добровольными смертниками" из "охранного агентства". Их послали на верную смерть.

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