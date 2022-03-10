закрыть
10 марта 2022, четверг, 13:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Тела оккупантов их командование начало сжигать в обычных ямах

26
  • 10.03.2022, 12:51
  • 15,036
Тела оккупантов их командование начало сжигать в обычных ямах

Очевидцы рассказали о таких случаях в Херсонской и Николаевской областях.

Российское командование начинает сжигать тела убитых оккупантов в Украине в обыкновенных ямах.

Как сообщают очевидцы, в Чаплынке, на административной границе с Крымом, 9 марта насыпью в яму закинули тела около 50 убитых на Херсонщине и Николаевшине российских солдат и с самого утра сжигают их, передает УНИАН со ссылкой на советника главы МВД Украины Антон Геращенко.

"Местные жители спросили, зачем так поступать с телами погибших, им сказали, что был запрет на то, чтобы отправлять тела в РФ", - написал Геращенко в своем Телеграмм-канале.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Ситуация «Вилка»
Ситуация «Вилка» Артем Черников
Белорусский доброволец в Украине: Ночью наши сбили вертолет
Белорусский доброволец в Украине: Ночью наши сбили вертолет Василий Парфенков
Украина имеет право не только на «закрытие» неба, но и полноценную помощь НАТО
Украина имеет право не только на «закрытие» неба, но и полноценную помощь НАТО Андрей Санников
Белорусы срывают планы Путина по захвату Украины
Белорусы срывают планы Путина по захвату Украины Наталья Радина: