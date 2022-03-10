Тела оккупантов их командование начало сжигать в обычных ямах

Тела оккупантов их командование начало сжигать в обычных ямах26
- 10.03.2022, 12:51
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Очевидцы рассказали о таких случаях в Херсонской и Николаевской областях.
Российское командование начинает сжигать тела убитых оккупантов в Украине в обыкновенных ямах.
Как сообщают очевидцы, в Чаплынке, на административной границе с Крымом, 9 марта насыпью в яму закинули тела около 50 убитых на Херсонщине и Николаевшине российских солдат и с самого утра сжигают их, передает УНИАН со ссылкой на советника главы МВД Украины Антон Геращенко.
"Местные жители спросили, зачем так поступать с телами погибших, им сказали, что был запрет на то, чтобы отправлять тела в РФ", - написал Геращенко в своем Телеграмм-канале.