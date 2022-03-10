Как война в Украине сказалась на рынке автозапчастей в Беларуси 10.03.2022, 17:15

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Цены растут едва ли не каждый день.

Уход с российского рынка некоторых иностранных автопроизводителей и производителей автозапчастей из-за военного конфликта в Украине – тема, которая волнует многих автовладельцев. Что у нас с продажей запчастей, ждать ли дефицита и роста цен, intex-press.by узнал в автомагазинах.

«Конкретного дефицита пока не наблюдаем»

Магазины, занимающиеся торговлей автозапчастей, по-разному оценивают ситуацию, но большинство из тех, с кем удалось поговорить, утверждают, что особых проблем нет.

– Проблема с доставкой и закупкой автозапчастей наблюдалась давно, еще до всех этих событий в Украине, – говорит работник одного из магазинов автозапчастей в Минске. – Нюансы с доставкой появились, когда началась пандемия коронавируса. На данный же момент ситуация остается на том же уровне, что и месяц назад.

Не заметили пока проблем и в магазинах Барановичей.

– Конкретного дефицита товаров мы пока не наблюдаем, – отметили в магазине автозапчастей и автотоваров «Автосила».

– Паники никакой нет, все нормально, – сообщил работник магазина «Автоплюс».

Не почувствовали проблем с доставкой и в интернет-магазине автозапчастей Biturbo.by.

– Есть небольшие, но это не критично, – добавил сотрудник.

«Доллар и евро растут. И цены растут»

А вот что касается цен на автозапчасти, то во всех торговых заведениях, согласившихся ответить на этот вопрос, были единодушны: цены растут. И едва ли не каждый день.

– Дело в том, что наши поставщики из Европы и Китая, определяя цену, исходят из курса Нацбанка. А так как доллар и евро сейчас растут, соответственно растет и стоимость автомобильной запчасти, – отметили в магазине «Автосила».

В Biturbo.by также подтвердили рост цен на автозапчасти. Однако с чем это конкретно связано, объяснить не смогли.

Сотрудник одного из минских автомагазинов отметил, что цены на запчасти и комплектующие начали расти после 23 февраля. И на данный момент, по его словам, «выросли по меньшей мере на 40%».

– Честно говоря, цена на товары выросла несоизмеримо курсу валюты. Дело в том, что производители начали поднимать цены из-за высоких рисков продажи, – добавил мужчина. – Цены при закупке у прямых импортеров растут каждый день, у одного из наших поставщиков, например, за последние сутки цены выросли на 4%.

А вот в барановичском магазине «Автоплюс» настроены позитивно:

– Космических цен на запчасти не будет.

Правда, что имеется ввиду под словом «космический», сотрудник магазина уточнять не стал. Может, что цена не сравняется со стоимостью на запчасти для космической ракеты-носителя?..

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