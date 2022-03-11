Украинцы оказывают яростное сопротивление оккупантам (онлайн) 9 11.03.2022, 8:22

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(обновляется) Главные события 16-х суток войны.

Украинцы 16-й день мужественно противостоят российскому вторжению. Основные бои идут по направлению Киева, Чернигова, Харькова, Николаева и Мариуполя. Последний российский войска блокируют уже 10 дней. В Мариуполе началась настоящая гуманитарная катастрофа.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию 16-х суток войны. Что происходило в Украине 10-го марта вы можете посмотреть в нашем предыдущем онлайне

Специальный эфир телеканала «Украина 24»

12:29 Николаев. Трофейная техника уже выполняет задачи по обороне Украины.

12:14 Оперативное командование «Север» сообщает об освобождении на Черниговщине пяти населенных пунктов от оккупантов.

12:05 За 15 последних дней в Украину вернулось около 205 тысяч украинцев. Украинские мужчины, оказавшиеся на момент войны за границей, массово возвращаются на родную землю, чтобы защищать государство.

12:03 Российские фашисты продолжают бомбить города Украины и мирных жителей. На видео Чернигов. Оккупанты разбомбили стадион и библиотеку.

11:54 Разработчик антивирусов Avast приостанавливает свой бизнес в России и Беларуси.

11:45 Австралия отказалась импортировать российскую нефть и поддержала нефтяное эмбарго.

11:42 Простые украинцы проводят разъяснительные беседы с оккупантами.

11:29 Еще один трофей ВСУ. Николаевская область.

11:23 Под Броварами ВСУ разгромили батальонную группу 6-го танкового полка РФ.

11:08 Маршруты гуманитарных коридоров 11 марта.

10:56 Информация Генштаба ВСУ о боевых потерях России с начала войны в Украине и за последние сутки.

10:54 Ультрас футбольного клуба «Брондбю» (Дания) прибыли в Украину и уже на позициях.

10:45 Коротко о том, как меняется риторика российских пропагандистов. Многие уже начинают понимать, что России конец.

10:41 Противотанкисты 30 ОМБр им. князя Константина Острожского провели удачную охоту на врага.

10:33 Соучастник военных преступлений в Украине Лукашенко вылетел в Москву на переговоры со своим подельником Путиным для обсуждения, в том числе, войны против Украины.

10:31 Энергоатом полностью отказывается от закупки российского ядерного топлива.

10:18 ВСУ ликвидировали капитана российской армии Вячеслава Маклагина и начальника разведки полка майора Андрея Бурлакова.

10:03 Ирина Верещук рассказала о новых гуманитарных маршрутах 11 марта.

09:56 Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины Александр Новиков перечислил некоторые свидетельства влияния коррупции на боеспособность российских войск. Они оснащены картонными бронежилетами и «защитой» танков из яичных лотков.

09:48 ВСУ разгромили российских оккупантов, ограбивших местных жителей. Теперь награбленное россиянам не пригодится. Об этом сообщают украинские защитники в соцсети.

«От экипажей этого танка Т-72Б и МТ-ЛБ мало что осталось. То, что осталось случайно живым — пока бегает по полям, бросив «героически» награбленное у наших людей. Тапки, сахар, принтер, и кухонный комбайн. Что в голове у тех животных? Убийцы и мародеры», — говорится в сообщении.

09:39 Российские военные терроризируют обычных украинцев.

09:36 «Для укрепления обороны наших городов, в частности, Киева, на днях принято решение о создании сводного батальона Национальной полиции. Он будет выполнять задачи, прежде всего, по борьбе с возможными десантами противника, помогать перекрывать прорывоопасные направления, а также выполнять другие поручения Командующего сил обороны Киева», — заявил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин.

09:34 Улицы Харькова превратилась в руины после обстрелов российскими военными.

09:26 В Генеральном штабе ВСУ рассказали, что в Черниговской области российские войска несут серьезные потери в боях с украинскими защитниками, и на этом направлении оккупанты деморализованы и сдаются в плен.

09:19 Председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус рассказал о ситуации на утро 11 марта.

09:11 Директор-составитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева считает вероятным дефолт России в связи с наложенными на нее санкциями за вторжение в Украину. Стремительный рост цен, вызванный введенными санкциями и ослаблением рубля на фоне нападения РФ на Украину, стал максимальным за неделю с декабря 1998 года – тогда показатель составил 11,6%. В тот же день пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал «абсолютно беспрецедентным» санкционное давление на страну в связи с вторжением на территорию Украины. Более 300 иностранных компаний уже заявили о выходе с российского рынка.

Бренды, которые уже прекратили работу в России:

09:03 По данным британской разведки, России приходится увеличивать военные силы для окружения ключевых городов Украины из-за сильного украинского сопротивления, что также уменьшает число военных РФ для возможного продвижения вглубь Украины, тем самым, замедляя российское наступление.

08:58 В исправительных колониях Ростовской области заключенным предлагают присоединиться к оккупационным войскам. За это россияне обещают амнистию. В армию русские готовы брать всех – даже тех, кто не имеет опыта военной службы. Все из-за нехватки людей.

08:53 Начальник департамента патрульной полиции Украины Жуков (позывной Маршал) рассказал о том, чем занимаются кадыровцы в Украине.

08:51 СНБО: Работники железных дорог Беларуси массово отказываются перевозить российские ракеты.

08:48 Глава Волынской ОГА Юрий Погуляйко об ударах РФ по Луцку: взрывы прогремели на аэродроме вблизи города. По предварительной информации, жертв нет. В настоящее время ликвидируется пожар.

08:35 Оперативная информация по состоянию на 06:00 11 марта по российскому вторжению.

— Силы обороны Украины дают достойный отпор и сдерживают наступательную операцию вооруженных сил РФ по всем направлениям.

— На временно захваченных территориях начинает активно работать агрессивная российская пропаганда.

— На территории Херсонской области враг пытается ввести административно-полицейский режим, создает систему комендатур для поддержания «порядка» во временно занятых населенных пунктах.

— В Черниговской области захватчики продолжают нести существенные потери.

— В отдельных населенных пунктах противник в нарушение норм Международного гуманитарного права совершает грабежи, взятие в заложники и казни гражданского населения.

— В Ростовской области в исправительных колониях продолжается работа среди заключенных с предложением присоединиться к оккупационным войскам в обмен на амнистию.

08:27 Сообщают о трех взрывах В Ивано-Франковске.

08:25 Украина начала процесс евроинтеграции официально — на саммите в Версале на заседании Совета ЕС все лидеры стран Евросоюза поддержали такое решение.

08:11 Под Киевом стоят так называемые заградительные отряды кадыровцев, которые с помощью огня пытаются сдерживать российских военных, если они начинают отступать.

08:01 Около 06:10 в Новокодатском районе г. Днепр произошло три авиаудара по городу, а именно: попадание вблизи детского сада и многоквартирного жилого дома, и попадание в двухэтажную обувную фабрику с последующим пожаром. Предварительно 1 человек погиб.

00:55 По последним данным Пограничной службы, в Польшу из Украины в результате российского вторжения прибыло 1 460 000 беженцев.

00:50 Возле белорусского Лунинца упал самолёт ВС РФ. Сегодня в районе 21:00 жители Лунинца слышали сильный взрыв и видели яркую вспышку. В районе поселка Кожан-Городок упал самолёт военный российский самолет.

Он был подбит и летел на аэродром недалеко от Лунинца. Пилоты катапультировались и остались живы.

00:39 За последние 15 дней в плен сдались более полтысячи российских солдат, воевавших против Украины.

00:28 Болгарский журналист, главный расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев: В российской армии полный хаос и развал.

00:17 Mars прекращает инвестиции в бизнес на территории России и импорт и экспорт продукции.

00:10 Известный украинский певец Макс Барских запретил использовать свою музыку на территории РФ.

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