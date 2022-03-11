закрыть
11 марта 2022, пятница, 12:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

СНБО: Работники железных дорог Беларуси массово отказываются перевозить российские ракеты

28
  • 11.03.2022, 11:04
  • 38,816
СНБО: Работники железных дорог Беларуси массово отказываются перевозить российские ракеты

При транспортировке не соблюдается техника безопасности.

Режим Лукашенко разрешил передвижение российских ракет по своей железной дороге. При этом условия перевозки не отвечают никаким правилам безопасности, что чревато взрывами с многочисленными жертвами.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

В полуоткрытых вагонах без соответствующей маркировки перевозятся:

главные части ракет "Точка-У",

реактивные снаряды РСЗО "Град",

реактивные снаряды "Смерч";

квазибаллистические и крылатые ракеты для "Искандеров" и т.д.

"Кроме опасности взрыва есть реальная угроза "рельсовой войны" на железнодорожной инфраструктуре со стороны белорусских патриотов, которые находятся в оппозиции действующей власти", - говорится в сообщении.

В этих условиях работники локомотивных бригад массово отказываются работать.

В Центре противодействия дезинформации отметили, что белорусское общество должно требовать от властей запрета на передвижение по территории РБ военных эшелонов с техникой. Те, кто перевозит российские боеприпасы также становятся участниками преступления.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Зачем вам деньги, Киса, вы же старенький?
Зачем вам деньги, Киса, вы же старенький?
Ситуация «Вилка»
Ситуация «Вилка» Артем Черников
Белорусский доброволец в Украине: Ночью наши сбили вертолет
Белорусский доброволец в Украине: Ночью наши сбили вертолет Василий Парфенков
Украина имеет право не только на «закрытие» неба, но и полноценную помощь НАТО
Украина имеет право не только на «закрытие» неба, но и полноценную помощь НАТО Андрей Санников