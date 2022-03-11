В Черниговской области войска РФ несут потери и сдаются в плен

В Черниговской области войска РФ несут потери и сдаются в плен2
- 11.03.2022, 9:23
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На этом участке фронта противник особенно деморализован.
В Генеральном штабе ВСУ рассказали, что в Черниговской области российские войска несут серьезные потери в боях с украинскими защитниками, и на этом направлении оккупанты деморализованы и сдаются в плен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
"Во время столкновений с продолжающимися на территории Черниговской области подразделениями Вооруженных Сил Украины захватчики продолжают нести существенные потери", - говорится в сообщении.
Так, личный состав оккупационных войск на Черниговском направлении деморализован и сдается в плен, добавили в Генштабе в сводке об оперативной обстановке на начало 16-х суток войны.
Отмечается, что силы обороны Украины дают достойный отпор и сдерживают наступательную операцию вооруженных сил РФ по всем направлениям.
"Существенных изменений в положении наших войск и войск противника за последние шесть часов не произошло", - указывается в сообщении.