Германия предоставит убежище белорусам, которые эвакуировались из Украины

Германия предоставит убежище белорусам, которые эвакуировались из Украины1
- 11.03.2022, 9:40
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Белорусы могут приехать в Германию и находиться там без визы.
Белорусы, которые на 24 февраля находились в Украине, могут приехать в Германию и находиться там без визы. Такую информацию разместило немецкое посольство в Польше.
Такие же условия распространяются на всех людей, которые были в Украине 24 февраля. А также тех, кто в этот день не был в Украине, но жил там.
В случае необходимости беженцы могут подать заявление на получение вида на жительство в Германии. Заявление необходимо подавать в местное управление по делам иностранцев.
Данное постановление действует до 23 мая 2022 года, но его срок могут продлить в зависимости от ситуации.