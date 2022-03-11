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Германия предоставит убежище белорусам, которые эвакуировались из Украины

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  • 11.03.2022, 9:40
  • 5,618
Германия предоставит убежище белорусам, которые эвакуировались из Украины

Белорусы могут приехать в Германию и находиться там без визы.

Белорусы, которые на 24 февраля находились в Украине, могут приехать в Германию и находиться там без визы. Такую информацию разместило немецкое посольство в Польше.

Такие же условия распространяются на всех людей, которые были в Украине 24 февраля. А также тех, кто в этот день не был в Украине, но жил там.

В случае необходимости беженцы могут подать заявление на получение вида на жительство в Германии. Заявление необходимо подавать в местное управление по делам иностранцев.

Данное постановление действует до 23 мая 2022 года, но его срок могут продлить в зависимости от ситуации.

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