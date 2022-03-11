Картонные бронежилеты и «защита» танков из яичных лотков: как экипирована армия РФ в Украине 11 11.03.2022, 9:50

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Все, что можно было разворовать, разворовали.

Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины Александр Новиков направил благодарственное письмо министру обороны России Сергею Шойгу. Об этом сообщается на сайте НАПК.

В письме глава НАПК выражает благодарность "за неоценимый вклад в то, что российские средства и ресурсы для нападения на Украину были разворованы еще на этапе их накопления на границе" и за то, что таким образом Шойгу вместе с другими чиновниками "способствовал ускорению ликвидации оккупантов на землях суверенного государства Украина".

Копии письма также были направлены на Госдуму РФ, Совет Федерации и Фонд борьбы с коррупцией.

Новиков перечислил некоторые свидетельства влияния коррупции на боеспособность российских войск и приложил фото. Среди них:

защита российских танков Т-72 и Т-80, изготовленная из картонных лотков из-под яиц;

бронежилеты, изготовленные из картона вместо бронированных пластин, на членах экипажа захваченного российского бронеавтомобиля "Барнаул-Т";

продовольственные наборы, срок годности которых истек еще в 2015 году;

использование для передвижения личного состава ЗИЛ-130.

"Кроме очевидного комфорта, который испытывают российские военные в открытом кузове при украинских мартовских морозах, скорость передвижения этого транспортного средства, а также яркий аквамариновый цвет кузова позволяют силам местной территориальной обороны эффективно проходить тренировочную подготовку по эксплуатации современного вооружения по легким мишеням", – заметили в НАПК.

Также в агентстве обратили внимание, что в картонных бронежилетах были спрятаны памятки "О порядке выявления коррупционных и других нарушений при выявлении конфликта интересов в военных подразделениях".

Чтобы уменьшить вероятность "конфликта интересов", в НАПК предложили российским солдатам воспользоваться инструкцией по сдаче в плен.

"Отправляем письмо сейчас, пока в России еще есть иностранная компьютерная техника, которая позволяет просмотреть соответствующие фотографии", – добавили в агентстве.

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