Еще одна страна поддержала нефтяное эмбарго против РФ 3 11.03.2022, 11:39

9,490

Рынок сбыта для сырьевой экономики агрессора быстро сокращается.

Австралия отказалась импортировать российскую нефть и поддержала нефтяное эмбарго. Спустя 45 дней, после того, как все уже закупленные объемы будут доставлены, покупать энергоресурсы в РФ перестанут.

Об этом сообщает издание The Gurdian.

"Хотя Австралия не является крупным импортером российских энергетических продуктов, скоординированные усилия "коллективно сократят доходы России и ее способность финансировать неоправданную войну президента России Владимира Путина против Украины", – заявила пресс-секретарь министра иностранных дел Марис Пейн.

Правительство, однако, не будет вводить запрет, который распространяется на сырую нефть, продукты нефтепереработки, газ и уголь, на 45 дней. Эта задержка позволит двум основным местным нефтеперерабатывающим предприятиям Viva Energy и Ampol принять поставки российской нефти, которые уже заказаны и оплачены.

И Viva Energy, и Ampol заявили ранее на этой неделе, что до конфликта они приобрели две партии сырой нефти российского происхождения. Поставки должны были прибыть в Австралию в течение следующих двух месяцев.

Отметим, США ввели нефтяное эмбарго России 8 марта. США не будут покупать нефть и газ из РФ. При этом на американском рынке доля российских энергоресурсов составляют всего 7-8%.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».