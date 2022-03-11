Житель Борисова сжег два портала системы «БелТолл» 11.03.2022, 13:27

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Белорус использовал конспирацию.

На 34-летнего жителя Борисова возбуждено уголовное дело за сожженные порталы системы "БелТолл". Ему предъявили обвинения по четырем статьям Уголовного кодекса, сообщает euroradio.fm.

1 декабря 2020 года и 29 января 2021 года мужчина поджег два портала системы сбора платы за проезд по дорогам в Борисовском районе. Ущерб оценивается в особо крупном размере — свыше 450 000 рублей.

Мужчина использовал конспирацию: ездил на чужом транспорте, ночью. Маршрут выбирал вне крупных автодорог и не в поле зрения видеокамер. Сообщается, что о своих поступках он рассказывал знакомым и говорил, что стремится причинить вред режиму Лукашенко.

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