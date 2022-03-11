Оккупанты начали проводить «продразверстку» у белорусов из Брагинского района

Оккупанты начали проводить «продразверстку» у белорусов из Брагинского района32
- 11.03.2022, 15:38
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Пока продукты призывают отдавать «добровольно».
В Брагинском районе расклеили листовки, призывающие местных жителей пока добровольно сдавать продукты питания для российских солдат.
Об этом сообщила журналистка Любовь Лунева.
«Ничего не напоминает? То есть очень скоро они в поисках жратвы пойдут по деревням со словами: «Бабка! Яйца, сало, самогон»?
В Украине они грабят магазины и ловят курей на подворках. А в Беларуси пока стесняются?», — написала Любовь Лунева.
Журналистка утверждает, что у нее имеются фото расклеенных листовок о «продразверстке».