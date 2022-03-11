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Оккупанты начали проводить «продразверстку» у белорусов из Брагинского района

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  • 11.03.2022, 15:38
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Оккупанты начали проводить «продразверстку» у белорусов из Брагинского района

Пока продукты призывают отдавать «добровольно».

В Брагинском районе расклеили листовки, призывающие местных жителей пока добровольно сдавать продукты питания для российских солдат.

Об этом сообщила журналистка Любовь Лунева.

«Ничего не напоминает? То есть очень скоро они в поисках жратвы пойдут по деревням со словами: «Бабка! Яйца, сало, самогон»?

В Украине они грабят магазины и ловят курей на подворках. А в Беларуси пока стесняются?», — написала Любовь Лунева.

Журналистка утверждает, что у нее имеются фото расклеенных листовок о «продразверстке».

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