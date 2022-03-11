Оккупанты начали проводить «продразверстку» у белорусов из Брагинского района 32 11.03.2022, 15:38

28,622

Пока продукты призывают отдавать «добровольно».

В Брагинском районе расклеили листовки, призывающие местных жителей пока добровольно сдавать продукты питания для российских солдат.

Об этом сообщила журналистка Любовь Лунева.

«Ничего не напоминает? То есть очень скоро они в поисках жратвы пойдут по деревням со словами: «Бабка! Яйца, сало, самогон»?

В Украине они грабят магазины и ловят курей на подворках. А в Беларуси пока стесняются?», — написала Любовь Лунева.

Журналистка утверждает, что у нее имеются фото расклеенных листовок о «продразверстке».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».