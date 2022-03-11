Кремлевскую пропагандистку Симоньян объявляют в международный розыск

Кремлевскую пропагандистку Симоньян объявляют в международный розыск7
- 11.03.2022, 16:40
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Украинский суд разрешил ее арестовать.
Кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян будет объявлена в международный розыск. Украинский суд разрешил арестовать российскую медийщицу - в случае попытки пересечения границы, она будет задержана с целью экстрадиции в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой.
"Украинский суд разрешил вас, Маргарита Семеновна, арестовать и доставить в суд для избрания меры пресечения. Поскольку исполнить этот приказ суда на территории РФ не представляется возможным (пока еще), украинские прокуроры намерены в ближайшие дни инициировать процесс объявления подозреваемого лица в международный розыск", - написала Венедиктова.
Таким образом, при попытке пересечения границы другого государства она будет арестована с целью последующей экстрадиции в Украину.
"Россия, мать, забери Донбасс домой" - это одна из сотни причин, которая заставила украинских прокуроров обратить на вас внимание. Сегодня украинские прокуроры, следуя духу вашей мировозренческой идеологии, хотят пригласить вас к нам домой", - добавила генпрокурор.
Для справки:
Маргарита Симоновна Симоньян - российская журналистка, пропагандистка и главный редактор информационного агентства "Россия сегодня", руководитель телеканала "Russia Today".
Напомним, что уголовные дела уже открыты против Николая Баскова, Тины Канделаки, Никиты Михалкова, Олега Газманова. Они объявлены в международный розыск - при попытке пересечь границу им грозит экстрадиция в Украину.