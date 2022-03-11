СМИ: Литва перестала выдавать шенгенские визы белорусам 11.03.2022, 16:57

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Что происходит?

11 марта читатели zerkalo.io начали сообщать в редакцию, что литовские представительства начали отказывать им в оформлении шенгенской визы.

Читатели рассказали о случаях в визовом центре Литвы в Витебске.

— Мама сегодня утром подала документы на визу C для посещения близкого родственника. Их приняли, а позже позвонили и сказали забрать. Заявили, что выдача виз приостановлена — на них смогут рассчитывать только близкие родственники граждан Литвы, — поделилась читательница.

— Я сейчас нахожусь в визовом центре в Витебске. Стал подавать документы на визу D. Только что пришло письмо во все визовые центры Литвы. Принимать заявления только от членов семей. Всем — отказ от приёма документов на визу D и на любые другие типы. Решают вопрос, как вернуть деньги тем, кто сейчас оплатил визовые услуги, — рассказал наш читатель.

Остановку выдачи белорусам литовского шенгена подтвердили и в одном из визовых агентств:

— Да, это правда. Почему — уточняйте в визовом центре, — ответили нам.

Объяснение происходящему кроется в продлении в Литве до 20 апреля режима ЧП из-за войны в Украине. Помимо прочего, ужесточается визовый режим для иностранцев: страна больше не принимает заявления на получение виз от граждан России и Беларуси (за редким исключением).

Эту информацию подтверждает официальный партнер Посольства Литвы в России VFS Global — в соседней стране также перестали выдавать визы.

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