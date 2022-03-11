«В Мозыре все в ужасе от происходящего» 22 11.03.2022, 20:01

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Что происходит в морге на юге Беларуси, куда доставляют тела погибших российских военных.

С начала войны в независимых белорусских и украинских СМИ стали появляться сообщения о моргах и больницах в городах на юге Беларуси, якобы переполненных телами российских военных, пишет BBC.

Особенное внимание журналистов привлек Мозырь – небольшой город (чуть больше 100 тыс. человек), расположенный примерно в 60 километрах от белорусско-украинской границы.

По словам собеседника BCC, на улицах города много военных – предположительно из Чечни, можно увидеть автомобили с российскими номерами.

Русской службе BBC удалось получить информацию о том, что происходит в самом морге.

“Трупы свозят даже не в холодильник, а в обычное помещение – 5 на 5 квадратных метров, там их складируют некоторое время, они гниют, воняют – потом тела куда-то увозят, - рассказал BBC источник, который знаком с сотрудниками морга. – Это делают сами солдаты, все охраняется, доступ имеет только заведующий отделом.

“Сколько этих трупов – никто не знает, но все в ужасе от происходящего. Врачи думают, что где-то существует мобильный крематорий или просто захоранивают”.

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