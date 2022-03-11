Пеллетные заводы в Беларуси ожидает закрытие 6 11.03.2022, 20:38

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Фото: «Белсат»

Могут исчезнуть более 40 предприятий этой отрасли.

Вслед за крупнейшей международной организацией по сертификации лесной продукции FSC, свои сертификаты для белорусских и российских пеллетных и биотопливных предприятий отзывает и международная организация-сертификатор SBP. В результате эти предприятия ожидает закрытие, передает «Белсат».

В последние годы в Беларуси власти начали развивать пеллетные заводы. Белорусское топливо из древесины активно приобретала Дания, Нидерланды, Великобритания через литовские и польские посреднические фирмы. Крупными потребителями являются были Япония и США. В итоге этот сектор даже взял под свой контроль Лукашенко.

Но после того, как международная организация по сертификации лесной продукции FSC отозвала свои сертификаты, аналогичное ограничение для белорусских и российских пеллетных и биотопливных предприятий вводит и международная организация-сертификатор SBP. В результате эти предприятия ожидает закрытие.

В Беларуси могут исчезнуть более 40 предприятий этой отрасли. По данным SBP, в Беларуси их сертификаты имеют 42 пеллетных завода.

Причем пеллеты и подобное биотопливо, в отличии от деревообрабатывающей продукции, почти невозможно переориентировать на другие рынки, например, азиатские или ближневосточные. Пеллетные котлы – популярное дело только в развитых западных странах, они в свою очередь готовы приобретать топливо для них только при наличии сертификата SBP.

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