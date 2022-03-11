В России пустеют полки продовольственных магазинов 3 11.03.2022, 21:01

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В некоторых городах из продажи исчезают сахар, соль, гречка.

Люди пытаются сделать запасы в преддверии возможного дефицита. Чиновники в ответ заявляют, что запасов продовольствия достаточно, покупатели сами виноваты в том, что полки магазинов пустеют и требуют от торговых сетей ограничить отпуск продуктов в одни руки, передает «Белсат».

«Я пришла в основном за сахаром. У меня ребенок, внучка с ДЦП. В кашу надо, туда-сюда. Нет сахара», – говорит жительница Саратова.

Местные чиновники ходят в рейды по магазинам, пытаются выяснить причину, почему из продажи исчезли одни из самых востребованных позиций. Ведь остальные товары стоят на полках. Продавцы отвечают: большинство покупателей берёт только самые дешёвые продукты. Чиновники требуют ограничить отпуск продуктов в одни руки.

«Чтобы мы не создавали искусственный ажиотаж, во-вторых, чтобы предприниматели берегли средства, в том числе, льготных категорий граждан, которые зачастую, где-то услышат и бегут покупать большое количество», – говорит Александр Балашов, заместитель главы районной администрации.

В региональном министерстве экономики уверяют – на крупных распределительных складах создан большой запас продовольствия и не стоит делать закупок впрок. Мол, хватит на всех, проблема пустых полок в магазинах возникает только потому, что бизнесмены просто физически не успевают пополнять ассортимент в рознице.

«Стали чаще запросы от сетевых магазинов, так как ситуацию мы видим – народ закупается впрок. Ну и нарушаются логистические цепочки в связи с существующими событиями, но какого-то дефицита продуктов на сегодняшний день у нас нет», – говорит Андрей Ланин, директор по логистике резервного склада.

При этом власти старательно обходят вниманием причину, почему люди стремятся сделать запасы. Цены в магазинах растут ежедневно.

«Из-за ситуации, якобы вот эти санкции и все на нас влияет. И коммерсанты пользуются этим, подняли спрос, предложение, и получают прибыль обманным путем».

«Соли не было, я соль купила. И спичек купила. Чтобы были спички», – добавляют покупатели.

Жители северной столицы России буквально сметают с полок сети финских супермаркетов «Призма» любые товары, которые ещё остались. Как и многие западные компании, «Призма» объявила о прекращении работы в России в знак протеста против вторжения в Украину. Покупатели спешат заполнить тележки качественной продукцией, пока ещё есть такая возможность.

«Очень грустно, что остаемся без качественных компаний, которые доставляли нам качественные товары, услуги, одежду, продукты. Очень грустно конечно», – говорит покупатель.

Власти России пытаются успокоить людей. Якобы, санкции идут только на пользу экономике, отечественные компании вынуждены будут развиваться и заполнять образовавшийся вакуум. Ровно такая риторика звучала 2014 году, после ведения санкций за аннексию Крыма. Импортозамещения толком наладить так и не удалось а уж сейчас, в условиях практического полного отсутствия конкуренции, вряд ли можно говорить о производстве качественных товаров.

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