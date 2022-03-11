Оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на вечер 11 марта 4 11.03.2022, 21:19

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Продолжаются 16-е сутки героического противостояния украинского народа военному вторжению РФ.

Оперативная информация Генерального штаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 (19:00 по Минску) 11.03.2022.

Соответствующее сообщение опубликовано Генштабом ВСУ в Фейсбуке.

"Продолжаются шестнадцатые сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Противник продолжает ведение наступательной операции против Украины.

Вместе с тем, основных целей по захвату определенных городов и территорий российские захватчики не достигли. Существует высокая вероятность усиления российской федерацией террористических методов ведения боевых действий, нанесение ракетно-бомбовых ударов по объектам гражданской инфраструктуры, жилым районам, запугивание местного населения, проведение информационных, психологических акций, с целью подрыва доверия населения к представителям государственной власти на местах, распространение дезинформации, захват местного населения в заложники.

Части и подразделения оккупационных войск не оставляют попыток продолжить наступление по всем направлениям. Для этого проводятся мероприятия по формированию и слажению резервов на территории российской федерации. Значительная часть российских подразделений восстанавливают боеспособность. Противник пытается наладить логистическое обеспечение частей и подразделений, ведущих боевые действия.

Российские оккупанты продолжают проводить воздушную разведку позиций наших войск в Донецком, Таврическом, Южнобужском и Бессарабском операционных районах.

С целью втягивания Республики Беларусь в войну против Украины противник прибегает к провокационным действиям. По имеющейся информации, авиация ВКС РФ нанесла удар по населенным пунктам на территории Республики Беларусь, находящимся вблизи государственной границы Украины. В целях маскировки российская федерация совершила атаку с воздушного пространства Украины – подтверждений этому нет (прим. ред).

Вооруженные Силы Украины в тесном взаимодействии с другими составляющими сектора безопасности и обороны дают достойный отпор оккупантам, нанося ему значительные потери в живой силе и военной технике.

Морально-психологическое состояние противника крайне низкое. Он деморализован, на отдельных направлениях оккупанты сдаются в плен.

Вместе победим! Слава Украине!", - говорится в сообщении.

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