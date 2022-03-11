Завод «Белджи» уходит в вынужденный отпуск 12 11.03.2022, 22:02

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фото: av.by

Работников заставляют переподписывать контракты.

С 16 марта по 1 апреля СЗАО «БЕЛДЖИ» уходит в отпуск, работникам предлагают перезаключить контракты, где зарплата прописана в рублях, а не в долларах, как ранее. Об этом ex-press.by сообщили работники СЗАО «БЕЛДЖИ».

— У нас контракте была прописана зарплата в долларах, и получали мы ее, конечно, в эквиваленте. Теперь заставляют переподписывать контракты, переводят ее в рубли. А еще завод с 16 марта по 1 апреля уходит в отпуск. Мы в недоумении — только недавно были в отпуске, в декабре, — рассказал сотрудник предприятия, который пожелал остаться анонимным.

На официальном сайте СЗАО «БЕЛДЖИ» этой информации нет.

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