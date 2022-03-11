Юрий Бутусов: Россия попала в чумной барак цивилизации 4 11.03.2022, 22:28

10,388

Юрий Бутусов

Путин проиграл на третий день войны.

На третий день полномасштабного вторжения России в Украину было ясно: президент РФ Владимир Путин проиграл войну, ему не удался "блицкриг". Такое мнение в интервью основателю издания "Гордон" высказал главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

"Путин вышел за рамки всех норм и правил. Его бесит только одно: он хотел блицкрига. Украинские военные захватили оперативные документы целого ряда российских соединений. Мы четко понимаем, не просто догадываемся – у нас есть четки данные их собственные планы. Они планировали быстро, в течение двух-трех дней окружить Киев, Харьков, уничтожить всю нашу военную инфраструктуру, авиацию, ПВО и заставить прекратить организованное сопротивление. Все эти планы уже провалились. Не получится маленькая война", – сказал Бутусов.

Путин хотел представить войну в Украине как спецоперацию, "чтобы никто не успел среагировать и НАТО не успело собраться", но ему это не удалось, отметил журналист.

"Так не вышло. Путин проиграл на третий день войны. 26 февраля стало очевидно, что блицкрига не будет, он провален на всех основных оперативных направлениях. И теперь Россия попала в чумной барак. Украина отправила Россию в чумной барак цивилизации. И сейчас идет борьба, Путина больше всего бесит, что мы продолжаем сопротивление, продолжаем им наносить потери. Мы заставляем российскую армию действовать осторожно. Она уже боится заходить в города. Потому что ее там перебьют. И они понимают, что нужно действовать по-другому, и меняют тактику. Они понимают: нужна тотальная война как в Чечне и Сирии, просто тотально разрушение. Поэтому сейчас мы ведем войну – как мы в открытом бою сможем остановить, уничтожить, перемолоть российскую регулярную армию. Сейчас идет борьба только за это. Как только они понесут невосполнимые потери в технике и людях, они остановятся. И тогда сможет работать дипломатия", – добавил Бутусов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».