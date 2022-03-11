В каких белорусских банках и сколько валюты можно снять 11.03.2022, 23:10

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О лимитах и ограничениях.

После резкой девальвации белорусского рубля вслед за российским ряд банков ввел ограничения как на снятие наличной валюты, так и на покупку валюты за белорусские рубли. Myfin.by выяснил, какие банки ввели подобные ограничения.

Альфа-Банк

Чтобы получить наличную валюту (евро или доллары США), придется оставлять заявку в банке. Это касается даже небольших сумм, например $100. Как объяснили в Альфе, многие банки столкнулись с повышенным спросом на снятие наличных, Альфа-Банк — в их числе. Есть ограничения и по максимальной сумме снятия валюты — это $10 000 и 3000 евро в месяц. Снимать можно разные суммы несколько раз, но придется уложиться в 30-дневный лимит. Ждать валюту придется до 10 рабочих дней, без учета дня предоставления заявки.

Заказывать наличные евро и доллары можно только через контакт-центр, онлайн-чат или отделение. В приложении Insync это сделать уже не получится. Также в банке обратили внимание на то, что ограничения не коснутся выдачи наличных белорусских и российских рублей. Если в отделении банка они есть, то их выдадут сразу. Однако при снятии крупной суммы от 5000 белорусских рублей или 50 000 российских лучше заранее заказать необходимую сумму.

Белинвестбанк

С 11 марта банк прекратил выпуск виртуальных карточек Visa VirtualReality (Visa VR), Cashelkoff, а также виртуальных карточек в мобильном платежном сервисе Оплати. Перевыпуск этих карт также невозможен. В банке рекомендуют перевести средства с этих карточек на другие свои счета, если срок действия карт подходит к концу.

Что касается снятия валюты со счета в банке (включая карточные счета), то при сумме свыше 200 базовых величин (6400 белорусских рублей) придется предварительно заказать ее в банке. Онлайн это сделать не получится, нужно быть в отделении банка с паспортом. Валюту выдадут за пять рабочих дней.

Из положительных новостей можно отметить решение банка не повышать абсолютный размер процентной ставки по коммерческим кредитам на строительство жилья. Это коснется договоров, заключённых до 28 февраля 2022 года, в условиях которых предусмотрена привязка ставки к базовому индикатору (ставка по кредиту овернайт либо ставка рефинансирования).

Белгазпромбанк

Один из немногих банков, в котором еще можно снять валюту в банкоматах. Правда сумма ограничена эквивалентом $500 в сутки. В банке также отметили, что эти деньги готовы выдать при наличии их в кассе отделения. Если вы планируете закрывать валютный вклад и сумма превышает $500, то нужно бронировать ее заранее. Деньги привезут в отделение банка за 5 рабочих дней.

БНБ-Банк

Банк ввел со вчерашнего дня комиссию 1% за снятие валюты как с карточек, так и с валютных счетов. В банке объяснили введение комиссии повышенным спросом на наличную валюту. Также комиссия не будет взиматься к заказанной до 9 марта валюте.

Мелкие суммы до $500 в банке готовы выдавать сразу в кассах отделений банков (при наличии валюты). Оператор колл-центра рассказала, что валюту при заказе выдают в течение 7 рабочих дней. А учитывая высокий спрос, лучше заказывать даже небольшие суммы заранее.

МТБанк

В банке не вводили новых лимитов на объем снимаемой валюты (это касается валютных счетов и карт), однако предварительный заказ придется сделать. Валюту обещают доставить в отделение банка за 5 рабочих дней. Если покупать валюту через интернет-банк или мобильное приложение, то максимальная сумма конверсии ограничена 1500 рублями в сутки.

Приорбанк

В Приорбанке предлагают заранее заказывать нужную сумму в валюте: это можно сделать в личном кабинете интернет-банка, по телефону контакт-центра или в самом отделении банка. Есть лимит на максимальную сумму снятия в $3000 за сутки. Деньги доставят в кассу банка в течение 14 дней.

СберБанк

С 10 марта банк ввел ограничения по карточкам и счетам клиентов. Был установлен лимит на выдачу наличной валюты в сумме, эквивалентной $500 в день. Такой же лимит банк ввел по счетам без активной карты на безналичные переводы с валютных счетов: в сутки не более $500 или 500 евро, в месяц — не более 5000 долларов или евро.

Также банк ввел ряд изменений по денежным переводам физических лиц в иностранной валюте и некоторым операциям с отзывными депозитами «Сохраняй» и «Премиум Доверительный», открытых в долларах США/евро до 10.03.2022.

Какие еще проблемы могут возникнуть?

Белорусские карты Visa и Mastercard теперь не работают внутри России (из-за санкций платежных систем), а также возможны проблемы с p2p-переводами на карты российских банков, пополнением их онлайн-кошельков, оплатами в сервисах. Так, могут не работать платежи в онлайн-магазинах Ozon или Wildberries, некоторых сервисах компании «Яндекс», например, подписка на Яндекс.Плюс (включая Яндекс.Музыку или Кинопоиск), онлайн-кинотеатр Okko и другие компании. Украиной запрещены p2p-переводы с белорусских карт на карты клиентов украинских банков, а значит, переводы в эту страну невозможны.

Могут не работать оплаты через Apple Pay, Samsung Pay, Кошелёк Pay. Причем это касается не только белорусских банков, попавших под санкции (БелВЭБ, Банк Дабрабыт, Белагропромбанк). Проблемы возникают и у других банков. Это связано с тем, что у банков-эквайеров, попавших под ограничения, может нестабильно работать приём платежей.

Есть проблемы с переводами за рубеж. Белорусские банки, не находящиеся под санкциями, не вводили ограничений на переводы, но регулярно происходят ситуации, когда переводы зависают у банков-корреспондентов или возвращаются обратно.

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