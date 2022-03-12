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Томас Бах: Спортивные соревнования не должны проходить на территории РФ или Беларуси

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  • 12.03.2022, 8:48
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Томас Бах: Спортивные соревнования не должны проходить на территории РФ или Беларуси
Томас Бах

МОК занял принципиальную позицию.

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.

"Мы будем продолжать разоблачать людей и организации, ответственные за нарушение олимпийского перемирия. Спортивные соревнования не должны проходить на территории Российской Федерации или Республики Беларусь.

На любых мероприятиях, организуемых Олимпийским движением, не должно быть никаких национальных или государственных символов этих стран.

Мы не попадемся в ловушку дешевых аргументов о том, что это — политизация спорта, противоречащая Олимпийской хартии, которая требует политического нейтралитета.

Тот, кто так грубо нарушает олимпийское перемирие политическими средствами, не может осуждать последствия как политические", — цитирует Баха официальный сайт МОК.

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