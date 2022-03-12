ВСУ дают отпор войскам РФ на всех направлениях (онлайн) 12.03.2022, 9:00

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(обновляется) Ключевая информация 17-го дня войны.

Начались семнадцатые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. С начала боевых действий тридцать одна батальонно-тактическая группа противника, действовавшая на территории Украины, потеряла боеспособность.

В течение последних трех суток наблюдается движение малых групп дезертиров противника в направлении государственной границы. Враг испытывает большую проблему по комплектованию резерва.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию 17-х суток войны. Что происходило в Украине 11-го марта вы можете посмотреть в нашем предыдущем онлайне.

Специальный эфир телеканала «Украина 24»

09:26 Масштабы потерь свидетельствуют о полной непригодности русской армии, — бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт.

«В Вашингтоне я слышал подсчеты, что спустя две недели примерно четверть российской военной техники во время вторжения в Украину была уничтожена или выведена из строя. С древних военных времен помню, что воинская часть, имеющая потери на треть, считается непригодной», — написал он в Twitter.

09:23 Бывший глава Европейского Совета Дональд Туск пристыдил обеспокоенные санкциями страны снимком девочки из Украины с оружием в руках.

«Только не говорите ей, пожалуйста, что ужесточение санкций обойдется Европе слишком дорого!» – подписал сильное фото польский политик.

09:13 Украинские бойцы уничтожили подразделение российской армии из Дагестана и Чечни.

09:09 В Николаевской области украинские военные смогли загнать российских оккупантов в «кольцо», прицельным огнем разрушив понтонную переправу и отрезав им путь к выходу. После этого ВСУ накрыли врага ударами из артиллерии.

09:03 12 марта в 7:35 местные жители Новой Каховки зафиксировали колонну российской техники, которая двигалась в сторону Днепрян, сообщил Сергей Цигипа. По его словам колонна из Днепрян поехала на Корсунку.

08:51 Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.

08:37 Пилот из оккупированного Крыма прилетел бомбить Украину, где живет его мать: теперь он в плену. О том, что украинцев прилетел убивать ее сын, мать Алексея Головинского узнала из новостей.

«Меня накрыла боль и стыд за моего сына. Мы неоднократно здесь, в Кременчуге, слышали вой сирен воздушной тревоги. Мне невмоготу понять, как можно было выполнять преступный приказ командиров о бомбардировке Украины», — со слезами говорит женщина.

08:29 В результате ночного обстрела села Апрельское в Киевской области возник пожар на складе хранения замороженной продукции. Предварительно жертв и пострадавших нет.

08:27 ЧВК «Вагнер» начала большой набор наемников на войну в Украине. Источники BBC заявили, что сейчас в ЧВК берут фактически всех подряд.

08:20 В Днепре (на фото), Василькове и Кропивницком с утра слышны взрывы.

08:15 В Сумском районе тероборона «собрала трофеи» – 3 вражеских танка и САУ – а также уничтожила двух военных вражеской армии.

08:11 Ночью оккупанты обстреливали жилые районы Николаева.

08:07 Россия готовит провокации на ЧАЭС: названы возможные сценарии.

08:02 ВСУ сдерживают наступление врага по всем направлениям – оперативная сводка Генштаба по состоянию на 6:00 12 марта

— В Полесском, Северском, Южнобужском противник остановлен и пытается закрепиться на ранее захваченных рубежах.

— На Донецком направлении во время попыток продвинуться вперед оккупанты получили достойный отпор от украинских защитников и были остановлены на отдельных направлениях, на других враг существенно снизил темпы продвижения.

— С начала боевых действий тридцать одна действовавшая на территории Украины батальонно-тактическая группа противника потеряла боеспособность.

— По результатам боевых действий большинство подразделений вооруженных сил РФ, имевших непосредственный огневой контакт с подразделениями ВСУ, деморализовано, морально-психологическое состояние личного состава продолжает снижаться, фиксируются случаи сдачи в плен отдельными группами. В последние три дня наблюдается движение малых групп дезертиров противника в направлении государственной границы.

— Враг испытывает большую проблему по комплектованию резерва.

— ВСУ в слаженном взаимодействии с другими составляющими сектора безопасности и обороны государства и силами национального сопротивления сдерживают массированное наступление оккупационных войск.

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