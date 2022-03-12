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СМИ: Военные Беларуси устраивают бунты против наступления на Украину

  • 12.03.2022, 10:19
  • 11,104
СМИ: Военные Беларуси устраивают бунты против наступления на Украину

В непокорные части отправляют командиров из Москвы.

Белорусские военные не хотят воевать с Украиной, а офицеры покидают страну вместе с семьями. Чтобы предупредить бунты в армии РБ, ее наполняют командирами из Москвы.

Об этом obozrevatel.com стало известно из собственных источников.

На фоне растущей угрозы вступления Беларуси в войну с Украиной на стороне России среди белорусских военнослужащих и офицеров растет вероятность бунтов.

"На фоне слухов о возможности направления ВС РБ в Украину в отдельных частях, дислоцированных в районе г. Брест, происходят "условные бунты", в ходе которых военнослужащие и офицеры выражают свое нежелание ехать в Украину. Также участились случаи выезда офицеров МВД из страны вместе с семьями", - утверждает источник, знакомый с ситуацией в белорусских войсках.

Держать под контролем собственную армию Лукашенко планирует с помощью своего "друга" Путина.

"Для стабилизации ситуации в белорусских вооруженных силах из Москвы направляются командиры и старший офицерский состав", - уверяет собеседник издания.

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