закрыть
12 марта 2022, суббота, 13:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинские ПВО сбили еще один российский самолет Су-34

  • 12.03.2022, 12:40
  • 5,440
Украинские ПВО сбили еще один российский самолет Су-34

Об этом сообщили бойцы Первой отдельной танковой Северской бригады.

Украинские системы противовоздушной обороны уничтожили еще один истребитель агрессора. Вооруженные силы Украины ликвидировали российские Су-34.

Об этом сообщает командование Первой отдельной танковой Северской бригады в Facebook.

"Силы противовоздушной обороны ликвидировали вражеский самолет! Еще один Су-34 войска оккупанта не нанесет вреда мирным людям", - говорится в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Зачем вам деньги, Киса, вы же старенький?
Зачем вам деньги, Киса, вы же старенький?
Ситуация «Вилка»
Ситуация «Вилка» Артем Черников
Белорусский доброволец в Украине: Ночью наши сбили вертолет
Белорусский доброволец в Украине: Ночью наши сбили вертолет Василий Парфенков
Украина имеет право не только на «закрытие» неба, но и полноценную помощь НАТО
Украина имеет право не только на «закрытие» неба, но и полноценную помощь НАТО Андрей Санников