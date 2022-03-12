Украинские ПВО сбили еще один российский самолет Су-34
- 12.03.2022, 12:40
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Об этом сообщили бойцы Первой отдельной танковой Северской бригады.
Украинские системы противовоздушной обороны уничтожили еще один истребитель агрессора. Вооруженные силы Украины ликвидировали российские Су-34.
Об этом сообщает командование Первой отдельной танковой Северской бригады в Facebook.
"Силы противовоздушной обороны ликвидировали вражеский самолет! Еще один Су-34 войска оккупанта не нанесет вреда мирным людям", - говорится в сообщении.