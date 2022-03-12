В Мариуполе оккупанты обстреляли мечеть c гражданами Турции

В Мариуполе оккупанты обстреляли мечеть c гражданами Турции2
- 12.03.2022, 13:43
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Там находилось более 80 взрослых и детей.
В Мариуполе Донецкой области российские войска обстреляли мусульманскую мечеть. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины 12 марта в Twitter.
"Мечеть султана Сулеймана Великолепного и его жены Роксоланы (Хюррем Султан) в Мариуполе была обстреляна русскими оккупантами. От обстрелов там скрываются более 80 взрослых и детей, в том числе граждане Турции", – говорится в сообщении.
The mosque of Sultan Suleiman the Magnificent and his wife Roxolana (Hurrem Sultan) in Mariupol was shelled by Russian invaders.— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) March 12, 2022
More than 80 adults and children are hiding there from the shelling, including citizens of Turkey. #StopRussianAggression#closeUAskyNOW pic.twitter.com/Uel5AoyZUt