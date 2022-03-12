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В Мариуполе оккупанты обстреляли мечеть c гражданами Турции

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  • 12.03.2022, 13:43
  • 4,274
В Мариуполе оккупанты обстреляли мечеть c гражданами Турции

Там находилось более 80 взрослых и детей.

В Мариуполе Донецкой области российские войска обстреляли мусульманскую мечеть. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины 12 марта в Twitter.

"Мечеть султана Сулеймана Великолепного и его жены Роксоланы (Хюррем Султан) в Мариуполе была обстреляна русскими оккупантами. От обстрелов там скрываются более 80 взрослых и детей, в том числе граждане Турции", – говорится в сообщении.

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