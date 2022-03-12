В Мариуполе оккупанты обстреляли мечеть c гражданами Турции 2 12.03.2022, 13:43

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Там находилось более 80 взрослых и детей.

В Мариуполе Донецкой области российские войска обстреляли мусульманскую мечеть. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины 12 марта в Twitter.

"Мечеть султана Сулеймана Великолепного и его жены Роксоланы (Хюррем Султан) в Мариуполе была обстреляна русскими оккупантами. От обстрелов там скрываются более 80 взрослых и детей, в том числе граждане Турции", – говорится в сообщении.

The mosque of Sultan Suleiman the Magnificent and his wife Roxolana (Hurrem Sultan) in Mariupol was shelled by Russian invaders.



More than 80 adults and children are hiding there from the shelling, including citizens of Turkey. #StopRussianAggression#closeUAskyNOW pic.twitter.com/Uel5AoyZUt — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) March 12, 2022

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