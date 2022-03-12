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Разведка: Голодным российским солдатам приказали самим добывать продовольствие

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  • 12.03.2022, 15:44
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Разведка: Голодным российским солдатам приказали самим добывать продовольствие

Из-за логистических проблем командование оккупантов легализовало мародерство.

Российские оккупанты, вследствие неудачного наступления, вынуждены прибегать к мародерству. Все из-за логистических проблем и растянутости коммуникаций.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Российское командование неспособно обеспечить собственных военных горючим, продуктами, техникой, патронами.

"Теперь основная задача оккупантов - закрепиться на имеющихся позициях, прикрываясь местным населением. При этом, подразделения путинских войск на неопределенное время остаются отрезанными от снабжения и получили указание перейти на "самообеспечение" до последующих распоряжений",- пишет разведка.

Мародерство сопровождается многочисленными случаями убийств, пыток или изнасилования. В том числе и детей.

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