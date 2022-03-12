Белорусские автоперевозчики бьют тревогу 1 12.03.2022, 17:13

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Они запросили господдержку.

Белорусская ассоциация автоперевозчиков БАМАП провела совещание по вопросам, «с которыми в период с 24 февраля столкнулись как отдельные, так и все без исключения белорусские международные автомобильные грузоперевозчики» — то есть о влиянии войны в Украине и санкционных ограничений на работу отрасли, пишет zerkalo.io.

Среди вопросов, которые обсуждались на совещании — оказание помощи и поддержки белорусским водителям, находящимся на территории Украины, с целью их возвращения в Беларусь; разрешение ситуаций, обусловленных удержанием представителями украинской стороны грузов и автомобилей на территории Украины; значительное снижение возможностей для осуществления перевозок грузов в международном сообщении в связи с санкционными ограничениями.

«Введенные ограничения (отказы европейских грузовладельцев поставлять товары на рынки Беларуси и России и приобретать товары, произведенные на территории нашей страны; прекращение поставок и остановка региональных производств автомобильной техники, используемой в международных автоперевозках; проблемы технического обслуживания транспортных средств; введение санкций в отношении банков, подразумевающих невозможность или серьезные затруднения для осуществления взаимных расчетов с иностранными контрагентами и пр.) затрагивают критически важные аспекты транспортной деятельности и создают реальные угрозы для дальнейшей работы автотранспортных предприятий», — говорится в сообщении БАМАП.

В БАМАП считают, что отрасль нуждается в государственной поддержке. Среди возможных мер называется урегулирование валютных операций, отсрочка и реструктуризация кредитных и лизинговых обязательств, оптимизация налогообложения, мораторий на проверки, оптимизация логистических цепочек, практическая реализация соглашения с Китаем о международных автоперевозках.

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