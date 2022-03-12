«Трупы россиян везут в аэропорт, начали закапывать возле города» 4 12.03.2022, 21:11

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Что происходит в больницах и моргах белорусских городов.

С первого дня войны белорусские госпитали в Гомеле, Мозыре и Наровле начали принимать раненых россиян, а морги — убитых.

C белорусских медиков, как стало известно «Радыё Свабода», взяли подписку о неразглашении информации. Некоторым врачам угрожали расторжением контракта.

С 3 марта поступает информация, что морги в Мозыре и Гомеле переполнены трупами россиян. В Мозыре с прошлой недели их сразу грузили в поезда Российской железной дороги.

«Трупов было нереально много! Люди, которые были на станции Мозырь, были просто в шоковом состоянии от количества трупов, которые загружали в поезд. Люди начали снимать видео, но к ним прицепились военные и приказали удалить. В деревне Каменка под Мозырем оцепили кладбище, никого туда не пускают, выставили охрану. Может быть, что там начали хоронить россиян. Тем более рядом с Каменкой аэродром и крупный лагерь россиян», — говорит житель Мозыря.

Другой источник говорит, что больница в Мозыре до сих пор переполнена ранеными, абсолютно все врачи, даже узкие специалисты, работают с ранеными россиянами. Тем временем местные жители не могут сделать здесь рентген — их направляют в детскую больницу.

Жители Гомеля также рассказывают, что автобусы и ПАЗ (с ранеными россиянами) и грузовики «Урал» (с убитыми) — частое зрелище в областном центре.

«На «Уралах» их трупы везут в аэропорт, оттуда — в Россию», — говорит житель Гомеля.

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